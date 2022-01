Le preguntamos a Ramón Calderón qué opina de la reconciliación entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

12-05-2021 Ramón Calderón. El Dj acusó al expresidente del Real Madrid en 'Cantora, la herencia envenenada' de 'asociarse' con la tonadillera para perjudicarle en el reparto de la herencia de su padre, por lo que el abogado le denunció por injurias y calumnias. Ahora están a la espera de juicio MADRID, 11 (CHANCE) Kiko Rivera salta hoy a la portada de la revista 'Lecturas' hablando de su sorprendente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, tras la muerte de su abuela. Y es que después de un año sin ningún tipo de relación y de emprender una guerra mediática para que la tonadillera le diese su parte de la herencia de Paquirri - que cifró en cinco millones de euros el pasado mes de marzo - el Dj ha decidido "perdonarle" el dinero y empezar de cero. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESSS



El Dj acusó al expresidente del Real Madrid en 'Cantora, la herencia envenenada' de 'asociarse' con la tonadillera para perjudicarle en el reparto de la herencia de su padre, por lo que el abogado le denunció por injurias y calumnias. Ahora están a la espera de juicio



MADRID, 11 (CHANCE)



Kiko Rivera salta hoy a la portada de la revista 'Lecturas' hablando de su sorprendente reconciliación con su madre, Isabel Pantoja, tras la muerte de su abuela. Y es que después de un año sin ningún tipo de relación y de emprender una guerra mediática para que la tonadillera le diese su parte de la herencia de Paquirri - que cifró en cinco millones de euros el pasado mes de marzo - el Dj ha decidido "perdonarle" el dinero y empezar de cero.



Una sorprendente decisión después de conceder numerosas exclusivas y de convertirse en el gran protagonista del especial televisivo 'Cantora, la herencia envenedada', cargando duramente contra su madre y acusándola de haberle engañado con la herencia de su padre.



Es más, Kiko no dudó en cargar contra Ramón Calderón, su representante legal cuando se repartió el testamento del malogrado torero - él era tan solo un niño - y acusarle de haberse asociado con Pantoja para perjudicar sus intereses en la venta de varios terrenos de Cantora, llamándolo incluso "sinvergüenza" delante de toda España.



Unas declaraciones por las que el abogado no dudó en demandar a Kiko por injurias y calumnias, puesto que a pesar de que nada de lo que dijo era cierto, se negó a retractarse públicamente. A la espera de juicio, ¿qué opina Ramón Calderón de la sorprendente reconciliación entre Isabel Pantoja y su hijo?



Hemos preguntado sobre este espinoso asunto al expresidente del Real Madrid a su llegada a Las Ventas para disfrutar de una tarde de toros con amigos pero, fiel a su discreción, ha preferido guardar silencio sobre la última maniobra de Kiko. "Qué me dejes en paz" ha exclamado Caldérón, evitando confesar qué opina de la reconciliación entre Isabel Pantoja y su hijo.



Eso sí, demostrando el cariño que todavía guarda por la tonadillera - ya que él era uno de los mejores amigos de Paquirri - el abogado no ha dudado en mandarle el pésame por la muerte de doña Ana Martín. Sus palabras, ¡en el siguiente vídeo!