Las exportaciones peruanas crecieron un 11,9 % en los primeros ocho meses del año

Uno de los puestos de exhibición de tejidos a base de Alpaca en la Feria PerúModa, en una fotografía de archivo. EFE/ Ernesto Arias

Lima, 11 oct (EFE).- Las exportaciones peruanas crecieron un 11,9 % entre enero y agosto de 2021 frente al mismo periodo del año anterior, como resultado de las mayores ventas de productos tanto no tradicionales como tradicionales, que aumentaron un 30,2 % y un 4,9 %, respectivamente.

Así lo reveló este lunes el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en un informe donde detalló que las exportaciones peruanas alcanzaron un valor de 4.326,7 millones de dólares en agosto pasado, aupado por la subida de los precios de petróleo crudo y de minerales como el estaño, el cobre, el hierro, el zinc y el plomo.

En el octavo mes del año, el volumen total exportado aumentó un 4,2 % frente al mismo mes de 2020, impulsado principalmente por el avance de los envíos de productos no tradicionales (aquellos que no son minerales e hidrocarburos), que crecieron un 16,4 %.

SUBEN LAS NO TRADICIONALES

En concreto, dentro de la venta de productos no tradicionales, destacó la escalada del sector textil, cuyos valores exportados aumentaron un 68,9 % en agosto por la mayor venta de polos de algodón, camisetas de punto de algodón, y polos y camisetas de otro material textil.

También subió con fuerza el volumen de exportaciones mineras no metálicas, que creció un 54,4 % por las mayores transacciones de fosfato de calcio natural y baldosas de cerámica, entre otros.

Además, las exportaciones agropecuarias subieron un 11,9 % por los mayores envíos de paltas (aguacates), arándanos y espárragos; y las ventas al exterior del sector químico se elevaron un 16 % por las mayores transacciones de alcohol etílico sin desnaturalizar, placas de polímeros de polipropileno y muebles de plástico.

CAEN LAS TRADICIONALES

En cambio, las ventas al exterior de productos tradicionales, que contribuyeron con el 67,82 % en el valor total de las exportaciones de agosto, cayeron un 1,6 % respecto al mismo mes del año anterior, debido principalmente al desplome del sector agrícola (-38,2%), petróleo y gas natural (-36,1 %) y pesquero (-10,0 %).

Solo el sector minero reportó una variación positiva del 3,1 %, que vino impulsada por los mayores envíos de minerales como oro, estaño, hierro y cobre.

En todo el mes de agosto, los principales países de destino de los productos peruanos fueron China (33,8 %), Estados Unidos (17,0 %), Corea del Sur (5,7 %), Chile (4,0 %) y Países Bajos (3,8 %).

IMPORTACIONES CRECEN 32 %

El INEI también informó sobre las importaciones, que se incrementaron en un 31,8 % en agosto en comparación con el mismo mes del año pasado, una subida explicada en parte por el "rebote estadístico", luego de las medidas adoptadas en 2020 para frenar el avance de la pandemia del coronavirus que afectaron al normal tránsito habitual de mercancías.

Las importaciones que más crecieron fueron las de materias primas y productos intermedios, que avanzaron en un 53,1 % debido principalmente al mayor volumen importado de combustibles, lubricantes y productos conexos (89,0 %), así como de materias primas y productos intermedios para la industria (46,8 %) y la agricultura (12,1 %).

En el mismo mes, también subieron las importaciones de bienes de capital y materiales de construcción (24,6 %) y los bienes de consumo (5,4 %).

Según el INEI, el saldo comercial de agosto en valor real fue deficitario en 434,5 millones de dólares, mientras que el nominal fue superlativo en 315,6 millones.