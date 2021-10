La Policía no tomará medidas contra el príncipe Andrés sobre el caso Epstein

Imagen de archivo del príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II de Inglaterra. EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT

Londres, 11 oct (EFE).- La Policía Metropolitana de Londres (Met, en inglés), conocida como Scotland Yard, ha indicado que no tomará medidas contra el príncipe Andrés, hijo de la reina Isabel II, tras revisar el escándalo en torno al caso de Jeffrey Epstein, condenado en Estados Unidos por tráfico de menores.

La medida se conoció después de que la estadounidense Virginia Giuffre, de 38 años, acusara en EE. UU. al duque de York, de 61 años, de abusos sexuales cuando ella era menor.

Según Giuffre, los abusos tuvieron lugar en Londres, Nueva York y en una isla privada de Epstein en el Caribe, pero el hijo de la soberana británica ha rechazado tales acusaciones.

La Met dio a conocer la medida anoche después de que el pasado agosto indicase que revisaría su decisión de no investigar las acusaciones contra Andrés relacionadas con Epstein, quien en agosto de 2019 se suicidó en su celda de Nueva York.

En un escueto comunicado, la Met indicó que, por cuestión de procedimiento, los agentes revisaron la documentación sobre el caso y "no vamos a tomar más medidas".

Giuffre, que ya ha acusado varias veces al príncipe de haber abusado de ella cuando tenía 17 años, ha presentado una demanda en Nueva York acogiéndose a la Ley de Víctimas de Menores de esa ciudad.

El príncipe Andrés negó de manera categórica, en una entrevista con la BBC en 2019, conocer a la mujer o haber mantenido relaciones sexuales con ella, a pesar de que aparecen juntos en una foto publicada en numerosas ocasiones por la prensa.