La expresidenta croata Grabar-Kitarovic, al frente de la selección de sede olímpica

La expresidenta de Croacia Kolina Grabar-Kitarovic, en una imagen de archivo. EFE/EPA/ANTONIO BAT

Madrid, 11 oct (EFE).- La expresidenta de Croacia Kolina Grabar-Kitarovic estará al frente de la comisión del COI encargada de estudiar y seleccionar las candidaturas a futuros Juegos Olímpicos de verano, un grupo de trabajo al que ha accedido la española Marisol Casado, anuncio el organismo internacional.

La anterior presidenta de esta comisión, la noruega Kristin Kloster Aasen, fue elegida en julio miembro de la Ejecutiva del COI y ambos cargos son incompatibles.

Grabar-Kitarovic ya era miembro de la comisión, por lo que la plaza que deja libre al ascender a la presidencia es la que ocupará con efecto inmediato Marisol Casado, presidenta de la federación internacional de triatlón.

La dirigente croata tiene una vasta experiencia política y diplomática que la llevó a presidir su país entre 2015 y 2020, pero no deportiva ni olímpica. Solo lleva en el Comité Olímpico Internacional (COI) quince meses, desde julio de 2020, y su elección fue una sorpresa, al igual que su entrada en la llamada Comisión de Futuras Sedes apenas dos semanas después.

Bajo las nuevas normas del COI para el proceso de elección de los Juegos Olímpicos, la comisión establece un diálogo con las ciudades interesadas y decide de forma interna cuál es la mejor preparada, que es propuesta a la Ejecutiva -y esta, a su vez, a la asamblea- para su aprobación.

De esta manera se eligió a Brisbane como sede de los Juegos de 2032 y así se elegirá en próximos años la de 2036, en la que ha mostrado interés, aunque no lo ha concretado formalmente, Madrid.

"El nuevo enfoque para la elección es más flexible y colaborativo y el COI trabaja con las potenciales sedes para optimizar sus proyectos y alienarlos con los planes sociales y económicos que beneficien a sus comunidades a largo plazo. Como resultado, hay in interés sin precedentes de diferentes continentes en acoger futuros Juegos", ha indicado el COI al anunciar la nueva composición de la comisión.

El alemán Thomas Bach, presidente del organismo, ha destacado que Kolinda Grabar-Kitarovic "aportará una experiencia y unas capacidades ricas y variadas, incluido al más alto nivel de gobierno y de las relaciones internacionales".

Grabar-Kitarovic ha indicado por su parte que su intención es ayudar a las futuras sedes a que sus proyectos incluyan los objetivos de "desarrollo, salud pública, participación deportiva e inclusión" y profundicen en la manera de hacer frente a desafíos como el de la crisis climática.

Londres, Estambul, Yakarta, Budapest, Doha, Vladivostok (Rusia), Wuhan (China) y Ahmedabad (India) son otras ciudades que han expresado su interés por una posible candidatura olímpica para el año 2036. No hay un plazo para proceder a la elección de la sede.

Con los cambios anunciados este lunes, la Comisión de Futuras Sedes de Juegos de Verano está formada por:

Kolinda Grabar-Kitarovic (CRO) (presidenta)

Marisol Casado (ESP)

Filomena Fortes (CPV)

Lingwei Li (CHN)

Luis Mejía (RDO)

Andrew Parsons (BRA)

Richard Pound (CAN)

Paul Tergat (KEN)

Sarah Walker (NZL)

Francesco Ricci Bitti (ITA)

Christophe Dubi (SUI) (director ejecutivo del COI para los Juegos Olímpicos).