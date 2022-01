Juan Pantoja, único miembro de la familia en salir de Cantora tras la misa funeral de doña Ana

11-10-2021 Juan Pantoja sale de Cantora tras el funeral de doña Ana. MADRID, 11 (CHANCE) Este sábado, diez días después del fallecimiento de doña Ana, la familia Pantoja ha celebrado un funeral en su memoria y, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta el hermetismo que rodea a Isabel Pantoja en los últimos tiempos, la misa se ha celebrado en Cantora en la más estricta intimidad. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Este sábado, diez días después del fallecimiento de doña Ana, la familia Pantoja ha celebrado un funeral en su memoria y, como no podía ser de otra manera teniendo en cuenta el hermetismo que rodea a Isabel Pantoja en los últimos tiempos, la misa se ha celebrado en Cantora en la más estricta intimidad.



Una ceremonia discreta que ha tenido lugar en la pequeña capilla de la finca y a la que, según apuntan diferentes fuentes, habrían acudido tanto Anabel - que no ha faltado su palabra de visitar a la tonadillera tras su comentadísima boda - como Isa Pantoja, escenificando su reconciliación con su madre tras la muerte de su abuela después de meses alejadas.



Llamativa la ausencia de Kiko Rivera, del que se dijo que pronto volvería a Cantora con sus hijas para reencontrarse con la artista, pero que no asistió a la misa funeral por doña Ana - a la que siempre consideró su segunda madre - no se sabe si porque la desconocía o si prefirió no presentarse para no tener que verse las caras con Anabel y con Isa, contra las que hoy carga con dureza en las páginas de la revista 'Lecturas'.



Durante el fin de semana, la presencia de cámaras a las puertas de Cantora ha sido una constante y tanto el sábado, cuando estuvimos hasta altas horas de la noche esperando la salida de la sobrina de la tonadillera, como el domingo, pocos movimientos hubo en la famosa finca.



De hecho, el único miembro de la familia en salir de Cantora tras el funeral de la matriarca del clan ha sido Juan Pantoja, que este domingo abandonaba la finca en coche a media tarde, a toda velocidad y si hacer declaraciones sobre el reencuentro de Isabel con Anabel y con Isa después de la boda de la influencer y de la ruptura de relaciones de Kiko con su prima.