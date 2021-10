Jefa del FMI recibiría apoyo europeo en decisión sobre su futuro

(Bloomberg) -- Los Gobiernos europeos se inclinan por respaldar a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, mientras el directorio del organismo crediticio se prepara para tomar una decisión inminente sobre su futuro tras las acusaciones de actuaciones indebidas durante su etapa en el Banco Mundial, según funcionarios europeos.

Un funcionario del Ministerio de Finanzas francés dijo que una revisión del caso por parte del bufete de abogados WilmerHale no proporcionó detalles sobre elementos precisos para cuestionar directamente la conducta de Georgieva, razón por la cual Francia la ha apoyado.

Otro funcionario europeo, que pidió no ser identificado, dijo que países como Francia y el Reino Unido se encuentran entre los que siguen apoyando a la jefa del FMI porque no ven pruebas claras en su contra.

El directorio ejecutivo, compuesto por 24 directores que representan a 190 países miembros, podría tomar una decisión tan pronto como el lunes para evitar que la crisis afecte la credibilidad del Fondo Monetario Internacional como prestamista mundial. Las conversaciones con WilmerHale el domingo por la tarde duraron varias horas, según una persona familiarizada con el asunto que habló bajo condición de anonimato.

La política desempeñará un papel importante en la suerte de Georgieva, y el resultado probablemente dependerá del apoyo europeo que acabe recibiendo en caso de que Estados Unidos decida presionar por su destitución.

Bloomberg informó la semana pasada que los funcionarios del Tesoro de EE.UU. estaban debatiendo si la Administración Biden debería pedirle a la ciudadana búlgara que renuncie por motivos éticos. Una portavoz del Tesoro dijo que el departamento tomará una decisión una vez que se complete la revisión.

Influencia francesa

Si bien EE.UU. es el mayor accionista del FMI, Francia ha tenido tradicionalmente una gran influencia en la elección del director gerente. Cinco directores del FMI han sido franceses, e incluso cuando el país no consiguió el puesto más alto, desempeñó un papel fundamental a la hora de determinar quién lo obtenía.

La decisión de EE.UU. de desafiar a Francia por el liderazgo del FMI podría reavivar las tensiones entre ambas naciones, tras las recientes desavenencias por un pacto de defensa con el Reino Unido y Australia, que supuso que este último país renunciara a un contrato multimillonario de submarinos con Francia.

Los miembros del directorio del FMI están discutiendo una auditoría que el bufete de abogados realizó para el Banco Mundial, basada en una revisión de 80.000 documentos y más de 30 entrevistas.

La revisión acusa a Georgieva de presionar al personal para manipular los datos del informe anual “Doing Business” para beneficiar a China cuando era una de las principales funcionarias del banco de desarrollo. Georgieva, quien se incorporó al FMI en 2019, ha negado en repetidas ocasiones cualquier irregularidad.

Francia quiere que la decisión sobre el futuro de la directora gerente se tome muy pronto, dijo el funcionario del Ministerio de Finanzas, una posición que también comparte Alemania.

Lo que dificultaría la tarea de Europa en la defensa de Georgieva es que salgan a la luz más detalles perjudiciales que la conviertan en un lastre político, según dos funcionarios italianos que dijeron que su Gobierno respalda hasta ahora a la directora gerente.

