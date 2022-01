Irene Rosales guarda silencio tras la llamativa ausencia de Kiko Rivera en el funeral de su abuela

12-08-2020 Irene Rosales, en una imagen reciente EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 11 (CHANCE)



Consiguiendo que no se filtrase a la prensa hasta el último momento, este sábado Isabel Pantoja organizaba una misa funeral en memoria de doña Ana, fallecida el pasado 28 de septiembre, en Cantora. Una celebración íntima y muy familiar a la que asistieron la propia tonadillera, sus hermanos Agustín y Juan, su sobrina Anabel Pantoja - con quien la relación parece continuar intacta a pesar de que supuestamente torpedeó la reconciliación entre Kiko Rivera y su madre - e Isa Pantoja, que ha retomado la relación con su madre después de meses alejadas.



Sin embargo, y a pesar de su sonado acercamiento a la artista, Kiko se convertía en el gran ausente del funeral. Pese a que diferentes fuentes insistían en que este fin de semana el DJ se desplazaría a Cantora con Irene Rosales y sus hijas para que las pequeñas disfrutasen de su abuela, el ansiado reencuentro no se produjo.



¿Prefirió Kiko no asitir para no tener que verse las caras con Anabel e Isa o, por el contrario, fue Isabel Pantoja quien no invitó a su hijo al funeral por su abuela?



Haciendo oídos sordos a los comentarios que se han desatado tras la llamativa ausencia del Dj en el acto, Irene Rosales continúa con su vida en Sevilla sin aclarar los motivos que llevaron a su marido a perderse la misa en memoria de doña Ana. Un silencio que llama la atención en la sevillana, dispuesta a mantenerse al margen de los conflictos familiares de Kiko. Su reacción a nuestras preguntas, ¡en el siguiente vídeo!