Hugo Pérez lamenta los errores de El Salvador en la derrota con Costa Rica

El entrenador de El Salvador Hugo Pérez, en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022. EFE/Rodrigo Sura

San José, 10 oct (EFE).- El seleccionador de El Salvador, Hugo Pérez, lamentó los errores de su equipo en la derrota de este domingo contra Costa Rica por 2-1, y reconoció que su rival fue mejor al aprovechar las oportunidades de gol.

"Nos equivocamos, perdimos marcas y no tuvimos la pelota. Cometemos errores que nos cuestan los goles. Pero hay que darle mérito a Costa Rica que en el segundo tiempo salió mejor", declaró Pérez en la conferencia de prensa posterior al partido de la cuarta jornada del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

Pérez reconoció que después de irse arriba en el marcador en el minuto 12, El Salvador no tuvo posesión de la pelota ni generó ocasiones de peligro.

"El error que cometimos fue no estar bien concentrados", apuntó.

El entrenador dijo que el octogonal va a estar "muy cerrado" y que todos los equipos van a tener que ir a buscar puntos como visitante para recuperar los que se han perdido en casa.

"Nosotros tenemos que seguir trabajando, hemos dado pasos pero todavía no estamos donde quisiéramos", expresó Pérez sobre la selección salvadoreña.

Con el resultado de este domingo, El salvador se estancó en 5 puntos tras cinco jornadas, mientras que Costa Rica cosechó su primera victoria y acumula 6 unidades.

El próximo miércoles Costa Rica visitará a Estados Unidos y El Salvador recibirá a México.