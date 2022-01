Fútbol/Sub-21.- De la Fuente: "Necesitamos ir mejorando a pasos muy acelerados"

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El seleccionador español Sub-21, Luis de la Fuente, ha asegurado que a pesar de que las sensaciones en el grupo son muy buenas necesitan "ir mejorando a pasos muy acelerados", empezando por el partido de este martes ante Irlanda de clasificación para el próximo Europeo de la categoría y antes de "un mes duro" como el de noviembre.



"Vamos a intentar hacer un buen partido y salir satisfechos para seguir creciendo. Necesitamos ir mejorando a pasos muy acelerados, porque aunque esto es muy largo tenemos poco tiempo. Hay que aprovechar todas estas oportunidades y hacer un equipo competitivo por si nos clasificamos para el próximo Europeo", declaró en rueda de prensa.



En este sentido, recalcó que el de este martes en La Cartuja es "un partido importante de cara a consolidar esa primera posición en la tabla" y "marcar distancias" con los perseguidores. "Todo con la mente puesta ya en el mes de noviembre, que es un mes duro. Vamos a intentar mejorar las prestaciones del día pasado e irnos con la victoria", afirmó.



"Hay muchísima igualdad. Los rivales compiten muy bien, son rivales que en su gran mayoría juegan en el mundo profesional y tienen un nivel parecido al nuestro. Tenemos que estar muy acertados para imponernos y superar a Irlanda, y queremos hacerlo con la mayor solvencia posible, pero esto pasa por hacer las cosas muy bien, no cometer errores y tener una tarde acertada en todas las facetas del juego. El partido de mañana no va a ser fácil", continuó.



Sobre la ajustada victoria del viernes ante Eslovaquia (3-2), el técnico riojano reiteró que "el sufrimiento es una parte más del juego y del deporte" y que fue positivo. "Viene bien que vivan estas experiencias porque les ayuda a madurar, a entender que el fútbol no es nada fácil. Me gusta, pero lo que quiere uno es llegar a los partidos sin tanto agobio", expresó.



Además, adelantó que habrá rotaciones. "Siempre me gusta cambiar en los partidos porque tengo total confianza en los jugadores que están convocados, son todos muy buenos, Siempre que tomo una decisión de sacar a un jugador es al ganador, porque siempre lo hacen bien. Soy de los que piensan que hay que cambiar el equipo para darle frescura, dar sentimiento a todo el mundo de sentirse integrado y importante dentro del equipo. Seguro que mañana vamos a hacer cambios y los jugadores van a hacer un buen partido", manifestó.



En otro orden de cosas, De la Fuente reconoció que no entiende la decisión del árbitro de dar por válido el gol del triunfo de Francia ante España en la final de la Liga de Naciones. "Lo de la interpretación del reglamento a veces nos desconcierta a todos los profesionales. Visto desde fuera, hubiera pitado fuera de juego, no hubiera entendido que no fuera así", expuso.



"Estas situaciones debemos simplificarlas, dejarlas a las interpretaciones es un poco lioso, sobre todo para el profesional. Hay que minimizar las interpretaciones. Ayer me quedé con la sensación de que un error nos ha dejado sin un título, por mucho que he visto la jugada. Creo que fue una decisión equivocada por parte del árbitro", prosiguió.



También valoró la apuesta de Luis Enrique por los jóvenes de la Sub-21, algo que sirve de "motivación" para los futbolistas. "Es una motivación extraordinaria saber que las puertas de la selección están abiertas para todos los jugadores que compiten bien y tienen vocación. Ven a compañeros que han jugado con ellos hasta hace un mes en la absoluta. Tienen herramientas, pero tienen que poner todo de su parte para que la oportunidad llegue", apuntó.



Por último, reconoció que están "encantados" de estar en Sevilla. "Es un lujazo estar en la ciudad, jugar en un escenario como este y con un público que nos dio calor constante, como siempre Sevilla con la selección. Eso ayuda a seguir cumpliendo los objetivos, que pasan por ganar este partido también, sumar tres puntos más y seguir progresando. Es un camino largo, pero no tenemos muchas oportunidades de estar juntos y tenemos que aprovecharlas", finalizó.