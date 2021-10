Fred: "No conseguimos el resultado esperado pero hicimos un buen juego"

Fred de Brasil se lamenta hoy, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022 entre Colombia y Brasil en el estadio Metropolitano en Barilla (Colombia). EFE/Ricardo Maldonado

Barranquilla (Colombia), 10 oct (EFE).- El centrocampista Fred, del Manchester United, aseguró este domingo que Brasil no consiguió el resultado que esperaba de su visita a Colombia, donde igualó 0-0 y cedió sus primeros puntos en 10 partidos de las Eliminatorias, pero valoró el buen rendimiento mostrado por el equipo de Tite.

"Hoy no conseguimos el resultado que esperábamos pero fue un buen juego. Tenemos que seguir haciendo un buen trabajo", expresó el centrocampista de 28 años en la rueda de prensa posterior al partido.

Además de haber enfrentado a "un buen equipo que propone juego", el volante brasileño confesó que también se enfrentaron "un poco al calor, estaba un poco caliente".

"Hicimos un buen primer tiempo, pero en el segundo tiempo el calor nos pegó y nos disminuyó un poco, pero hicimos un gran partido", aseguró.

Fred reveló además que su equipo, que no pudo celebrar por la buena actuación del guardameta colombiano David Ospina, tiene "que mejorar muchas cosas" de cara al Mundial de Catar 2022, al que ya está virtualmente clasificado.

"Ahora tenemos que descansar, va ser un juego difícil el jueves (ante Uruguay en Brasil) y estamos cerca de clasificar a Catar. Vamos a hacer todo por conseguir la victoria el jueves, será un juego complicado y duro, como fue el de hoy, pero, como siempre, Brasil es un equipo muy fuerte que va siempre en busca de la victoria", apostilló.

El centrocampista brasileño también valoró volver a la titular, tras haber sido suplente en la victoria 1-3 contra Venezuela del jueves anterior, y dijo sentirse orgulloso de tener la posibilidad de vestir la camiseta de "una de las mejores selecciones del mundo, si es que no es la mejor".

Con el resultado de hoy el equipo de Tite se mantiene como líder con 28 puntos, mientras que los cafeteros continúan en el quinto lugar con 15 unidades.