Estos son los nuevos cruceros listos para zarpar en 2022

HANDOUT - El "Aida Cosma", buque gemelo del "Aida Nova", partirá en su viaje inaugural con rumbo a Gran Canaria. Foto: Aida/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

Los turistas que suelen ocupar los cruceros no lo han tenido fácil durante los meses de pandemia: una y otra vez los viajes fueron cancelados o aplazados, mientras que la variedad de destinos se reducía considerablemente. Pero, entretanto, las embarcaciones vuelven a hacerse a la mar. Para la etapa posterior al coronavirus, en los próximos meses y durante el próximo año se estrenarán nuevos cruceros. Los siguientes son los planes de las más importantes compañías navieras: Aida Cruises: Con el "Aida Cosma" a las Islas Canarias El barco más nuevo de la línea de cruceros Aida tiene previsto zarpar finalmente por primera vez con pasajeros para Navidad y Año Nuevo. De acuerdo con lo programado, el 22 de diciembre "Aida Cosma" levará anclas desde la ciudad germana Hamburgo rumbo a Gran Canaria. Durante los cruceros de siete días de duración, este nuevo barco con 2.732 cabinas dará la vuelta en torno a las Canarias, entre el 5 de enero y el 9 de abril de 2022. En la temporada de verano del próximo año, el "Aida Cosma" estará de viaje por el Mediterráneo. En la ruta de una semana, partiendo de Barcelona o Mallorca, llegará a ciudades como Roma y Florencia. Y en el invierno de 2022/23, el barco zarpará de Dubai y Abu Dabi para navegar las aguas del Golfo Pérsico. La "Aida Cosma" es una embarcación hermana de la "Aida Nova", que asimismo funciona con gas natural licuado (GNL), menos perjudicial para el medio ambiente. A bordo dispone de 17 restaurantes y 23 bares. Como puntos destacados a bordo, Aida Cruises menciona un muro para escalar, un parque de atracciones con doble tobogán de agua y un amplio deck con piscina en la popa. Entretanto, el competidor Tui Cruises no tiene previsto ningún barco nuevo para 2022. "Mein Schiff 7", de construcción similar a "Mein Schiff 1" y "2", estará listo en 2023. Para 2024 y 2026 se prevén otras embarcaciones que empleen GNL. Hapag-Lloyd Cruises de momento no tiene previstas nuevos cruceros. Norwegian Cruises Line: Primer barco de la Clase Prima Norwegian Cruise Line (NCL) lanzará el próximo año su primera nueva clase de barco en diez años. Con una eslora de 295 metros, el "Norwegian Prima" ofrecerá espacio para 3.215 pasajeros (con ocupación en base doble). NCL promociona sobre todo el amplio espacio para los pasajeros, por ejemplo en la cubierta exterior y en los camarotes. A partir del verano de 2022, el "Norwegian Prime" tocará puertos noreuropeos. Entre el 17 de agosto y el 13 de septiembre de 2022, el itinerario previsto incluye viajes de ocho días desde Ámsterdam y Copenhague. El Caribe es el clásico destino veraniego sobre todo para las compañías navieras estadounidenses durante la época más fría del año. Desde Nueva York, Miami, Orlando y Galveston, en Texas, el "Prima" partirá en otoño e invierno 2022/23 por ejemplo rumbo a las Bermudas e islas caribeñas. Cruceros Costa: Por el Mediterráneo a bordo de la "Toscana" Costa Crociere cuenta con que el nuevo "Costa Toscana" sea entregado por el astillero Meyer en la ciudad finlandesa de Turku hasta finales de 2021. El segundo buque de GNL de la compañía naviera entrará en servicio por el Mediterráneo occidental hasta noviembre de 2022. Después, el plan actual es hacer una temporada invernal en Sudamérica. "Para el mercado sudamericano", apunta. De acuerdo con las indicaciones de Costa, no está prevista la construcción de otro barco. MSC: Primer barco con propulsión a GNL Asimismo la compañía de cruceros MSC Cruises se ajusta a los tiempos que corren y pondrá en servicio el año próximo su primera embarcación a GNL, la "MSC World Europa". Al mismo tiempo, se trata del primer barco de la nueva World Class. La embarcación con 333 metros de eslora y 22 cubiertas dispone de espacio para hasta 6.334 pasajeros. Su entrega está prevista hasta diciembre de 2022. El barco pasará su primera temporada en la región del Golfo y el puerto base será Dubai. A fines de marzo de 2023, el "MSC World Europa" pondrá rumbo al Mediterráneo occidental, donde tiene previstos itinerarios de siete noches. Panorama de otros nuevos barcos: - Ya en octubre de 2021 zarpará una nueva incorporación de la flota de Holland-America Line: el "Rotterdam". El tercer barco de la clase Pinnacle está diseñado para 2.668 pasajeros. Los buques hermanos son el "Koningsdam" y el "Nieuw Statendam". En la primera temporada, el barco navegará por el Caribe desde Fort Lauderdale, tras una travesía transatlántica. - La compañía naviera Silversea Cruises presenta un nuevo y más bien pequeño barco de lujo: a partir de noviembre de 2021 el "Silver Dawn" ofrecerá viajes de crucero. Los 596 huéspedes a bordo viajarán en suites y podrán elegir entre ocho restaurantes. Inicialmente partirá desde Portugal hacia Florida y continuará viaje hacia Sudamérica. - A quien le agraden las expediciones de cruceros en un ambiente lujoso, tendrá una nueva embarcación para elegir a partir de la próxima primavera: según dio a conocer la compañía Seabourn Cruise Line, el "Seabourn Venture" celebrará su viaje inaugural en abril de 2022. A bordo se encuentran dos pequeños minisubmarinos para realizar excursiones al mundo subacuático. Tras su puesta en servicio, posteriormente están previstos viajes marítimos en torno a Gran Bretaña y por el norte de Europa. En total pueden contratar sus lugares 264 pasajeros. - Con el "Celebrity Beyond", Celebrity Cruises enviará un nuevo barco a aguas marítimas. Su viaje inaugural comenzará el 27 de abril de 2022 en Southampton. Hasta octubre el barco recorrerá el Mediterráneo, antes de que parta al Caribe para la temporada invernal. Uno de los aspectos más destacados a bordo será la zona de resort-in-resort para los huéspedes de las suites. Según la compañía naviera, el barco tendrá capacidad para 3.260 pasajeros. - Princess Cruises pondrá en servicio en 2022 a la "Discovery Princess", el sexto y último barco de la clase Royal. A partir de la primavera, la embarcación que puede trasladar a un máximo de 3.660 huéspedes se hará a la mar. - A fines de 2022, el "Carnival Celebration" emprenderá viajes de crucero para Carnival Cruise Line. La embarcación hermana de la "Mardi Gras" dispondrá de lugar para 5.374 pasajeros y contará con propulsión a GNL. - También está prevista la entrega de la "Arvia" para fines de 2022: la nueva nave de P&O Cruises ofrecerá lugar para aproximadamente 5.200 pasajeros. La embarcación hermana de la "P&O Iona" asimismo empleará GNL. - El nuevo buque de GNL de Disney Cruise Line, el "Disney Wish", será lanzado al agua por el astillero Meyer de la ciudad germana de Papenburgo en 2022. - El primer barco de GNL de la compañía naviera Royal Caribbean International, el "Icon of the Seas", iba a tener su estreno inicialmente en 2022. Pero ahora el astillero Meyer en Turku tiene previsto entregarlo en 2023. En total se prevén tres barcos de la clase Icon. El barco Cunard número 4 se demora La compañía naviera británica Cunard se proponía en realidad enviar un cuarto crucero a navegar en 2022, además del "Queen Mary 2", el "Queen Victoria" y el "Queen Elizabeth". Según comentó Cunard ante una consulta, la nueva embarcación no podrá definitivamente ponerse en servicio como se había planeado en 2022, sino que probablemente recién en 2024. Por lo tanto, los fans de Cunard aún deberán contar con algo más de paciencia. dpa