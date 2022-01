España.- ERC avisa al Gobierno de que ahora mismo votaría contra los PGE: "Estamos muy lejos"

11-10-2021 La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta. CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA POLÍTICA



BARCELONA, 11 (EUROPA PRESS)



La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha avisado este lunes al Gobierno de que ahora mismo votarían en contra de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y se sumaría a una enmienda a la totalidad de las cuentas: "Ahora mismo estamos muy lejos".



En rueda de prensa, ha afirmado que la voluntad de ERC es poder explorar al máximo la negociación de las cuentas pero que "el Gobierno lo hace absolutamente difícil" porque, a su juicio, no ha cumplido gran parte del acuerdo sobre los Presupuestos del año pasado, que los republicanos facilitaron.



"Ahora mismo no tenemos ningún motivo que haga que ERC apruebe estos Presupuestos, facilite la aprobación o no se sume a la enmienda a la totalidad", ha advertido.