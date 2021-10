El surcoreano Sungjae Im brilla en ronda final y consigue segundo título PGA

La joven promesa surcoreana Sungjae Im. Foto de archivo. EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Las Vegas (EE.UU.), 10 oct (EFE).- La joven promesa surcoreana Sungjae Im completó este domingo un recorrido perfecto en la cuarta y última ronda del torneo Shrines Children's Open con un registro de 62 golpes (-9) que le permitió acumular 260 golpes (-24) y proclamarse nuevo campeón.

Además de igualar el récord del torneo establecido por Webb Simpson en 2013 y Ryan Moore en 2012.

El triunfo fue el segundo que consigue Im, de 23 años, en el circuito del PGA Tour, después de haber logrado el primero el 1 de marzo de 2020 en The Honda Classic, dos semanas antes que la pandemia del coronavirus obligase a la suspensión de la competición.

Im convirtió el recorrido en un espectáculo de un solo hombre el domingo en Las Vegas, al hacer nueve birdies, incluidos siete el ocho hoyos.

Im estaba entre los cuatro jugadores que tenían al menos una parte del liderato en los primeros nueve del TPC Summerlin en un día ideal de anotación con poco viento.

Cuando embocó un putt para birdie de algo más de tres metros en el sexto hoyo, el tercero más difícil del campo, para empatar en el liderato, Im recién comenzaba.

Cerró los primeros nueve con un simple arriba y abajo del green en el noveno par 5 para tomar la delantera, luego lanzó cuatro birdies más, el mejor de ese lote en el número 10 cuando pasó de un bunker de calle a siete metros y medio e hizo el putt.

Nadie más podía seguir el ritmo. Su retador más fuerte, el estadounidense Matthew Wolff, lanzó un birdie de algo más de cinco metros en el noveno para mantener el ritmo. Tuvo dos fallos desde el tee que le costaron no seguir al nuevo campeón.

Wolff tuvo que lanzar hacia la calle desde la hierba alta a la derecha del hoyo 10, lo que provocó su primer bogey. Y estaba en lo profundo del búnker en el par 5 del 13 y apenas lo logró superar con un bogey, que ya lo dejó sin ninguna opción del título.

El golfista estadounidense acabó el recorrido con registro de 68 (-3) para un acumulado de 264 (-20) a cuatro del nuevo campeón que se llevó un premio en metálico de 1,26 millones de dólares ( 1,08 millones de euros) y 500 puntos para la FedEx Cup, mientras que Wolf se tuvo que conformar con 763.000 dólares ( 659.705 euros) y 300 puntos.

Rory Sabbatini, el medallista de plata olímpico de Eslovaquia, disparó 28 en los nueve primeros y quedó brevemente empatado en el liderato. Solo pudo lograr un par parejo en los últimos nueve para un 64 (-7)y empató en el tercer lugar con el australiano Marc Leishman (63, -8) y el líder de 54 hoyos, su compatriota Adam Schenk (70, -1), los tres con un acumulado de 265 golpes (-19).

Im tuvo la mejor ronda final de un ganador en Las Vegas desde que Smylie Kaufman disparó 61 en 2016.

"Fue muy difícil conseguir mi primera victoria, pero sentí que la segunda era cada vez más difícil", declaró Im. "Pero mantuve mi paciencia. Traté de mantener la compostura y me alegro de que haya llegado".

Obtuvo las condiciones adecuadas para ello. Las condiciones tempestuosas de la tercera ronda, cuando disparó 70 para caer 3 tiros fuera del liderato, se calmaron en un campo con muchas oportunidades de anotar. Abrí su ronda con un putt de algo más de nueve metros, una señal de lo que vendría.

La clave fue su juego de hierro, como siempre. Solo falló un green en la ronda final y nunca estuvo muy cerca de dejar caer un tiro.

"La gran diferencia entre ayer y hoy fue que hoy no hubo viento en comparación con la Ronda 3, y eso lo hizo más fácil", destacó el nuevo campeón. "Pero de nuevo, tee-to-green, driver, hierros, juego de putt, funcionó como quería y me dio un buen resultado".

En cuanto a la participación latinoamericana, el veterano golfista colombiano Camilo Villegas, con registro de 71 (par) y acumulado de 273 (-11) acabó en el trigésimo primer puesto, empatado con otros cinco jugadores, para ser el mejor clasificado.

Le siguieron los chilenos Joaquín Niemann y Mito Pereira que lograron un acumulado de 274 (-10) y compartieron el cuadragésimo puesto con el estadounidense Doug Ghim y el canadiense Corey Conners.

El argentino Emiliano Grillo y el mexicano Carlos Ortiz acumularon 276 golpes (-8) y junto a otros siete jugadores quedaron empatados en el puesto 47 de la clasificación final.