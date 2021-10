El príncipe Carlos dice entender la "frustración" de los ecologistas

Imagen de archivo del príncipe Carlos de Inglaterra. EFE/EPA/NEIL HALL

Londres, 11 oct (EFE).- El príncipe Carlos, heredero de la corona británica, señaló que entiende la "frustración" que sienten los grupos ecologistas ante la crisis climática, pero resaltó que algunas de sus medidas, como el bloqueo de carreteras, "no ayuda".

En una entrevista con la cadena BBC, el príncipe de Gales, ferviente ecologista, afirmó que entiende completamente las razones que han llevado a grupos como Extinction Rebellion a tomar fuertes medidas, como impedir el tránsito en calles británicas.

"Entiendo totalmente la frustración, la dificultad es cómo canalizar esa frustración de una forma que sea más constructiva en lugar de destructiva", subrayó el príncipe.

El hijo de la reina Isabel II advirtió del impacto "catastrófico" si no se toman medidas ambiciosas para hacer frente al cambio climático y resaltó que al mundo le llevó demasiado tiempo hasta darse cuenta de los riesgos de la actual crisis.

El príncipe, cuya entrevista ha sido divulgada este lunes, habló con la BBC en los jardines de su residencia en Aberdeen, en Escocia, de cara a la cumbre sobre cambio climático -COP26- que se celebrará en noviembre en Glasgow (Escocia).

En ese sentido, Carlos no ocultó su inquietud de que los líderes mundiales se limiten a "conversar" cuando se reúnan en Glasgow, ya que, insistió, es necesario tomar medidas sobre el terreno.

Agregó que sería "un desastre" y "catastrófico" si el mundo no se une para atender la crisis. "Ya empieza a ser catastrófico -insistió- porque nada en la naturaleza puede sobrevivir el estrés que el clima extremo está causando".

Al serle preguntado si se solidarizaba con la ecologista Greta Thunberg, que ha emprendido una fuerte campaña ante el cambio climático, el príncipe de Gales contestó: "sí, por supuesto".

"Todos estos jóvenes sienten que nunca pasa nada así que por supuesto que se van a sentir frustrados. Entiendo totalmente (...) ellos ven su futuro totalmente destruido", dijo.

Al mismo tiempo, el príncipe admitió su inquietud de que muchos empresarios aún no dan prioridad a los problemas medioambientales.