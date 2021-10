El petróleo de Texas abre con una subida del 2,03 %, hasta 80,96 dólares

Vista de una plataforma de perforación petrolera cerca de una refinería en Pascagoula, Misisipi (EE.UU.). Fotografía de archivo. EFE/Dan Anderson

Nueva York, 11 oct (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este lunes con una subida del 2,03 % y se situaba en 80,96 dólares, impulsado por la crisis energética en varias grandes economías.

A las 9.05 hora local (13.05 GMT) en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos futuros del WTI para entrega en noviembre sumaban 1,61 dólares con respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia estadounidense comenzaba con fuerza este lunes, en el que se celebra el día festivo de Columbus Day en Estados Unidos pero los mercados están operativos, a excepción del de la deuda pública.

El barril superaba esta mañana los 80 dólares, manteniéndose en precios no vistos desde finales de 2014.

"La festividad en EE.UU. está reduciendo la liquidez, pero la batalla por los suministros energéticos en Asia y Europa en los mercados de gas natural y carbón sigue dando un fuerte respaldo a los precios del crudo, especialmente cuando la OPEP+ no da señales de incrementar la producción", explicó Jeffrey Halley, de la firma Oanda.

El Texas, que ya tocó los 80 dólares a mitad de sesión el pasado viernes, avanzó la semana pasada cerca de un 4,6 % en una buena racha que los expertos atribuyen la ajustada oferta global y el aumento de la demanda por la recuperación económica.

Ese progreso se produjo después de que la alianza OPEP+ anunciara que dejaba sin cambios sus planes para incrementar el suministro y que en noviembre aumentaría su producción conjunta de petróleo en 400.000 barriles diarios.

Asimismo, influyó una declaración del Departamento de Energía del Gobierno de EE.UU. que aseguraba que no tenía planes de reducir sus reservas estratégicas en un esfuerzo por enfriar el aumento de los precios, lo que alivió temores.

Desde comienzo de año, el barril estadounidense se ha revalorizado un 67 %.