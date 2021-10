El Gobierno de Duterte felicita a Maria Ressa por el Nobel de la Paz

La ganadora del Premio Nobel de la Paz Maria Ressa, periodista y directora ejecutiva de Rappler,durante una entrevista en un restaurante en Manila, Filipinas, el pasado 9 de octubre. EFE/EPA/MARK R. CRISTINO

Bangkok, 11 oct (EFE).- El gobierno del presidente filipino, Rodrigo Duterte, felicitó este lunes a la periodista Maria Ressa, una de las principales voces críticas contra el Ejecutivo, tras ser reconocida con el Nobel de la Paz el pasado viernes.

Tras días de silencio, el portavoz del presidente, Harry Roque, finalmente celebró escuetamente como una "victoria" la distinción de la veterana reportera con el Nobel de la Paz, el primero en ser otorgado de manera individual a un ciudadano filipino.

Ressa, de 58 años, comparte con el periodista ruso Dmitry Muratov el galardón otorgado por el Comité Nobel noruego, que destacó los esfuerzos de ambos "para salvaguardar la libertad de expresión, que es una condición previa para la democracia y la paz duradera".

El portavoz del Gobierno filipino aseguró sin embargo que la "libertad de prensa está viva" en Filipinas y apuntó que Duterte "no ha ordenado ningún cierre" de medios, aunque durante su mandato expiró y no fue renovada la licencia del canal ABS-CBN.

La periodista filipina, que destacó por su investigación de la conocida como guerra contra las drogas, iniciada por Duterte al llegar al poder en 2016, se enfrenta a siete procesos judiciales en Filipinas y al posible cierre de Rappler, el influyente medio digital que fundó en 2012.

La campaña ha dejado un reguero de miles de muertos en operaciones policiales y supuestas ejecuciones extrajudiciales y está siendo investigada por presuntos delitos de lesa humanidad por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.

Ressa también ha luchado contra las noticias falsas y la desinformación en redes sociales como Facebook, gran parte en cuentas relacionadas con el presidente Duterte.

El Comité Noruego del Nobel reconoció la defensa de la libertad de expresión de Ressa y su lucha contra "el abuso de poder, el uso de la violencia y el creciente autoritarismo" en Filipinas.

"A veces bromeo y digo que realmente podría agradecer al presidente Duterte muchas cosas, me obligó a definir mis líneas, a ceñirme a la idea de mis valores; obligó a Rappler a ser más idealista, mejor, más rápido, más impulsado por su objetivo y espero que salgamos más fuertes" explicó la periodista en declaraciones a un grupo de agencias internacionales, incluida EPA/EFE.