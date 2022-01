EEUU.- Policías de Ohio sacan a rastras de su coche a un parapléjico negro que dijo no poder salir del vehículo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Policía de Dayton, en Ohio, ha anunciado la apertura de una investigación contra varios agentes que sacaron de su coche a un parapléjico negro tirándole del pelo después de que éste les dijera que no podía salir por sus propios medios.



Los agentes pararon a Clifford Owensby el pasado 30 de septiembre con la intención de registrar su vehículo en busca de drogas ilegales, informa la radio pública estadounidense NPR. Para ello era necesario que Owensby saliera del coche y así se lo pidieron, según recoge la grabación de la cámara corporal de los agentes.



"No puedo salir. Soy parapléjico", respondió Owensby, a lo que un policía le contesta que un agente podía ayudarle, pero el individuo responde que tiene miedo de que le hagan daño. Owensby pide entonces una "camisa blanca", es decir, la presencia de un supervisor de la Policía, pero los agentes le contestan que lo solicitarán cuando salga del coche.



Uno de los policías se pone nervioso ante la negativa de Owensby a salir del coche y le amenaza con sacarlo a rastras. "Puedes cooperar y salir del coche o soy yo el que te saca. ¿Ves las dos opciones que tienes?", dice.



Finalmente varios agentes agarran a Owensby tirándole de los brazos y del pelo mientras éste grita pidiendo ayuda. Lo inmovilizan, le esposan las manos a la espalda y lo alejan del vehículo.



En el coche había una bolsa con 22.450 dólares y un niño de tres años en el asiento de atrás. Owensby fue multado por no llevar al niño con el cinturón de seguridad reglamentario y por llevar las lunas tintadas. Además ha sido citado por obstrucción a agentes de la autoridad y por resistencia al arresto.



La alcaldesa de Dayton, Nan Whaley, ha calificado el incidente de "muy preocupante" en declaraciones a la NPR. "Por eso la ciudad ha publicado de inmediato la grabación de la cámara corporal. Todos los implicados están siendo investigados", ha explicado.



Sin embargo, el presidente de la Orden de la Logia Fraternal de la Policía de Dayton, Jerome Dix, ha defendido la actuación de los policías. "Cumplieron la ley, con su formación y con los procedimientos y políticas del departamento. A veces las detenciones de individuos que no colaboran no son bonitas, pero son necesarias para mantener la seguridad pública", ha argumentado.