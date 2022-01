David Bustamante responde a los rumores sobre sus problemas económicos

10-10-2021 David Bustamante, a su salida del teatro. MADRID, 11 (CHANCE) La polémica rodea a David Bustamante, y si hace unos días el artista estallaba en sus redes sociales por las críticas de sus haters en uno de los mejores momentos de su vida, ahora el cántabro ha tenido que hacer frente a los rumores que aseguran que tiene importantes problemas económicos. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Ha sido en 'Viva la vida' donde este fin de semana se ha analizado la situación económica del ex de Paula Echevarría, que según el programa, está lejos de ser bollante. Sin conciertos por el momento, sus ingresos en los últimos años han sido gracias a la televisión y a su participación en diferentes programas, como 'Bailando con las estrellas' - talent de baile donde conoció a su actual pareja, Yana Olina, y donde se alzó con la victoria - 'El desafío', en Antena 3, o 'Masterchef Celebrity', en TVE, que se está emitiendo actualmente.



Centrado en el musical 'Ghost', donde interpreta el papel de Sam y donde cuelga el cartel de 'No hay entradas' en cada una de sus actuaciones, David Bustamante ha respondido, amable pero cansado, a los rumores sobre sus problemas económicos.



- CHANCE: David, enhorabuena.



- DAVID: Gracias por venir.



- CH: Como te quiere el público.



- DAVID: Estoy realmente emocionado. Ha sido un sold out maravilloso, ha venido la familia, estamos muy contentos.



- CH: Ha salido un informe tuyo hoy que cuestiona tu situación económica, que no tienes muchos ingresos ni conciertos. No sé si te quieres pronunciar.



- DAVID: Si no veo nada, no hago nada más que trabajar.



- CH: No hacemos caso a las críticas ¿no?



- DAVID: No



- CH: ¿Vas a ir al programa especial de Operación Triunfo que ya cumple veinte años?



- DAVID: Seguro.