Cultura.- Muere el actor de Oz Granville Adams a los 58 años

11-10-2021 Muere el actor de Oz Granville Adams a los 58 años. Granville Adams, actor conocido por haber dado vida a Zahir Arif en la aclamada serie carcelaria Oz, ha fallecido a los 58 años. El intérprete padecía cáncer. CULTURA HBO



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Granville Adams, actor conocido por haber dado vida a Zahir Arif en la aclamada serie carcelaria Oz, ha fallecido a los 58 años. El intérprete padecía cáncer.



Tal como señala The Wrap, el artista reveló que estaba enfermo en diciembre de 2020, cuando compartió una foto desde el hospital. "Que le jodan al cáncer", escribió junto a la imagen.



https://www.instagram.com/p/CIa0Ij8LHim/



Su muerte fue confirmada a través de su perfil en la red social el 11 de octubre. "Hoy nuestro amado Granville Adams ha fallecido y ahora está con Dios. Después de una larga y dura batalla contra el cáncer, Granny ha ascendido a los cielos. Gran pasó sus últimos días rodeado de sus seres queridos, familiares y amigos cercanos. Su esposa Christina estuvo a su lado todo el tiempo y estaba a solas con él cuando falleció", reza el texto.



"Granny ahora está en paz y ya no sufre. Luchó hasta el final con una fuerza, belleza y gracia como ningún otro, poniendo a su familia antes que a sí mismo en los momentos finales. Todos estamos muy honrados de haber conocido a Granville. Todos los que conocían a Granville conocían la ejemplar bondad humana que poseía. Cada vida que tocaba se volvía mejor. Granville era un hombre hermoso que siempre anteponía a los demás y era conocido por su bondad y abnegación. Siempre el alma de la fiesta, Granville no querría que estuviéramos tristes. Granny querría que todos estuviéramos sonriendo y recordando los mejores momentos que pasamos con él, y compartiendo el amor que aprendimos de él. Puede que Granny haya abandonado, pero él estará para siempre en nuestros corazones", añade el texto.



https://www.instagram.com/p/CU4CTMErTw2/



"Justo antes de que muriera le pedimos que nos mostrara una señal cuando cruzara al otro lado. Después de morir, los amigos y familiares que estaban allí en el hospital fueron a comer y a recordar a Granny. Mientras estábamos sentados y comiendo, hubo un aguacero torrencial que paró después de 30 minutos, dejando un brillante arcoiris doble justo frente a nosotros. Supimos en ese momento que era él, esparciendo el amor como lo hacía* Te querremos para siempre", concluye la publicación.



La filmografía de Adams fue breve. Debutó en la pequeña pantalla en 1996, cuando fue elegido para dar vida a Jeff Westby en Homicidio. En 1997 se unió a Oz, participando en 48 episodios de la icónica serie de HBO. Su último trabajo data de 2011, cuando participó en la cinta Magic City Memoirs.