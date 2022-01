Cultura.- Los Hobbits de la serie del Señor de los Anillos no serán todos blancos

18-01-2011 Los Hobbits de El Señor de los Anillos CULTURA ESTADOS UNIDOS NEW LINE



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La serie de El Señor de los Anillos de Amazon Prime Video parece querer desligarse en gran medida del espíritu de las dos trilogías de Peter Jackson. Y es que la superproducción, que se remontará miles de años antes de la historia relatada en la gran pantalla, no solo contará con escenas de desnudos, sino que, además mostrará por primera vez hobbits no caucásicos.



El actor Sir Lenny Henry, cuyo papel en la serie aún no se ha concretado, ha confirmado en una entrevista a BBC Radio 4 que la serie mostrará un retrato más inclusivo de los habitantes de la Comarca, presentando a actores de diversas razas en estos roles.



"Soy un peloso, porque ahora en J.R.R. Tolkien, que también era de Birmingham, de repente hay hobbits negros, yo soy un hobbit negro. Es brillante", ha explicado el intérprete.



"Lo que destaca de esta adaptación de los libros es que se trata de una precuela a lo visto en las películas, es sobre el comienzo de la Comarca y del Universo de Tolkien", ha señalado Henry antes de explicar: "Somos la población indígena de los pelosos, somos hobbits, pero nos llaman así, somos multiculturales, una tribu, no una raza, así que somos asiáticos, indios, negros e incluso maoríes".



Markella Kavenagh, Morfydd Clark, Joseph Mawle, Maxim Baldry, Robert Aramayo, Nazanin Boniadi, Owain Arthur, Ian Blackburn e Ismael Cruz Cordova, entre otros, protagonizan la serie. "Este drama épico tienen lugar miles de años antes de los eventos de El Hobbit y de la trilogía de El señor de los Anillos de Tolkien y trasladará a los espectadores a una era en la que se forjaron grandes poderes, los reinos se elevaron a la gloria y cayeron a la ruina, los héroes fueron puestos a prueba, la esperanza pendió de los hilos más finos y el villano más grande que jamás haya surgido de la pluma de Tolkien amenazó con cubrir todo el mundo en tinieblas", reza la sinopsis.



Ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, la serie de Amazon de El Señor de los Anillos, se estrenará en 2022.