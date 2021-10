Costa Rica hace obligatoria la vacuna, Bolsonaro se molesta y Cuba baja casos

Varias personas disfrutan de un día de playa el 6 de octubre de 2021, en La Habana (Cuba), una semana después de que el gobierno cubano declarara la apertura de las playas, cerradas durante 9 meses a causa de la pandemia. EFE/ Yander Zamora

Redacción América, 11 oct (EFE).- El Gobierno de Costa Rica firmó un decreto para hacer obligatoria la vacuna para funcionarios públicos, mientras el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, se irritó por una pregunta que le hicieron sobre el número de muertos en su país, mientras Cuba registró su menor número de casos en meses, en los hechos más destacados de este lunes en la lucha americana contra la covid-19.

La enfermedad, a pesar de una notable reducción en todos los rincones del continente, sigue dejando su marca con 91.014.944 casos y 2.235.162 muertes, según las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomendó hoy la aplicación de una tercera dosis de vacuna para pacientes de determinados grupos en riesgo, como aquellos con un sistema inmunológico grave o moderadamente comprometido.

EMPLEADOS PÚBLICOS EN COSTA RICA, A VACUNARSE

Toda aquella persona que devengue un sueldo como funcionario público en Costa Rica tendrá que vacunarse contra la covid-19, según un decreto firmado por el presidente del país centroamericano, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas.

El decreto, que se espera que entre en vigor el próximo viernes, indica que "será responsabilidad del patrono tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional, en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el covid-19".

A su vez, en el sector privado los jefes también podrán pedir a sus trabajadores la vacuna, de acuerdo con sus disposiciones internas.

El Gobierno defiende la legalidad del decreto con base en una jurisprudencia de la Sala Constitucional que establece que "el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas".

BOLSONARO, MOLESTO POR UNA PREGUNTA

El viernes pasado Brasil traspasó la barrera de los 600.000 fallecidos por la pandemia y una mujer que le preguntaba este lunes su impresión por este dato a Jair Bolsonaro fue víctima de una de sus tradicionales y muy directas respuestas, mientras estaba en una playa de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

"¿En qué país no murió gente?", le espetó tres veces el Jefe de Estado, a lo que agregó muy molesto "Mire, no vine aquí para molestarme".

Bolsonaro, uno de los líderes mundiales más escépticos sobre el coronavirus (a pesar de ya haberlo sufrido), no pudo ingresar este domingo al partido Santos-Gremio por el Campeonato Brasileño de fútbol por no estar vacunado.

La no vacunación ya le costó no poder comer dentro de las instalaciones de las Naciones Unidas durante la pasada Asamblea General en Nueva York.

En cuanto a la inoculación en el gigante suramericano, Pfizer anunció que hará un estudio sobre la "respuesta inmunitaria" a su vacuna contra la covid-19 en la población de Toledo, en el estado de Paraná, en colaboración con el Hospital Moinhos de Vento, el Programa Nacional de Vacunación, la Universidad Federal de Paraná y el Departamento de Salud del municipio.

Pfizer vacunará con dos dosis a todos los mayores de 12 años de Toledo, y durante un año hará un estudio sobre la transmisión y protección frente a nuevas variantes del coronavirus.

Brasil llegó en la fecha a 601.213 víctimas mortales y 21.582.738 de infecciones.

EL CORONAVIRUS LE DA UN RESPIRO A CUBA

Como corroboración de una paulatina baja en los casos y muertes por la acción del coronavirus, Cuba informó este lunes la cifra de contagios más baja reportada desde el pasado 30 de junio con 2.945.

Entre el domingo y este lunes se llevaron a cabo 32.049 pruebas de diagnóstico que detectaron 2.935 positivos entre los locales y 10 casos en viajeros que llegaron al país caribeño.

Las autoridades cubanas aseguran que la reducción tanto de positivos como de decesos por la covid-19 se debe a los avances en la vacunación con los compuestos nacionales Abdala, Soberana 02 y Soberana Plus, ya que Cuba no recibe vacunas del mecanismo Covax de la OMS.

Desde marzo de 2020 se han diagnosticado en Cuba 921.328 personas con la enfermedad y han fallecido 7.891.

EN BUSCA DE NUEVOS INMUNIZANTES EN EE.UU. Y COLOMBIA

La empresa farmacéutica estadounidense Merck & Co, que opera en el resto del mundo como Merck Sharp & Dohme, o MSD, solicitó hoy la autorización de emergencia por parte de los reguladores estadounidenses de su tratamiento oral contra la covid-19 y "en los próximos meses" lo hará en otros países.

La solicitud de uso de emergencia de su pastilla antiviral a la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de EE.UU. se produce diez días después de que la firma anunciara que un análisis interino del uso del compuesto Molnupiravir había mostrado una reducción de alrededor del 50 % en el riesgo de hospitalización o muerte entre pacientes con esta enfermedad.

"El extraordinario impacto de esta pandemia demanda que nos movamos con una urgencia sin precedentes", señaló el presidente la compañía, Robert Davis.

Por su parte, el laboratorio estadounidense Inovio realizará en Colombia ensayos clínicos con Innovate, su candidata a vacuna contra la covid-19, tras la autorización por parte del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

Inovio, con sede central en Plymouth Meeting (Pensilvania, EE.UU.), informó en un comunicado que recibió la autorización colombiana para "llevar a cabo un ensayo clínico", como parte del segmento de fase 3 del ensayo global para su "candidata a vacuna ADN para covid-19".

La compañía añadió que está trabajando con su socio Advaccine Biopharmaceuticals Suzhou Co. (Advaccine) en el segmento de fase 3 de Inovio en varios países, con un enfoque en América Latina, Asia y África, y que recientemente ha recibido la autorización para realizar también ensayos en Brasil y México.