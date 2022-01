Coronavirus.- Los ministros de Educación y Salud británicos urgen a los padres a que vacunen a sus hijos

Han enviado una carta después de que una estimación oficial cifrara en unos 270.000 los alumnos contagiados la semana pasada



MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Educación y Salud de Reino Unido, Nadhim Zahawi y Sajid Javid, respectivamente, han enviado una carta a los padres de los alumnos de secundaria y universitarios en la que les urgen a asegurarse de que se someten a pruebas diagnósticas de la COVID-19 regularmente y a que se vacunen contra la enfermedad.



Zahawi y Javid han optado por enviar la carta después de que una estimación oficial cifrara en 270.000 los alumnos contagiados de COVID-19 en la semana del 2 de octubre, lo que ha llevado a algunos sindicatos estudiantiles a pedir la reintroducción de medidas de seguridad extra para evitar contagios en los centros educativos.



"Sabemos que los estudiantes han perdido mucho tiempo de escuela y universidad desde que la pandemia comenzó, y eso no es una sustitución de la enseñanza presencial", han indicado los ministros en la misiva, recogida por Sky News.



"Queremos reafirmar que la evidencia muestra que las personas jóvenes no se enfrentan a un riesgo alto de desarrollar una enfermedad grave si contraen la COVID-19", ha agregado, antes de remarcar que, no obstante, es necesario continuar reduciendo la propagación de la enfermedad.



"Los jóvenes que se pongan enfermos tendrán que faltar a clase y pueden contagiar la enfermedad a otros. Por eso os alentamos a apoyar la vacunación de vuestros hijos y que se hagan test regularmente", han continuado, subrayando que con estas medidas "los casos se detectarán antes, se reducirá la propagación y los estudiantes continuarán estudiando".



Las últimas cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés) de Reino Unido también muestran que alrededor de uno de cada 15 niños con edades comprendidas entre los 7 y los 11 años tenían COVID-19 la semana pasada. El 78,5 por ciento de la población británica cuenta con la pauta completa de vacunación contra la COVID-19, enfermedad que ha dejado más de 8,1 millones de contagiados y 137.000 muertos en el país europeo.