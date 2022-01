Coronavirus.- La comisión que investiga la pandemia en Brasil avanza que presentará once cargos contra Bolsonaro

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La comisión del Senado brasileño que investiga la gestión de la pandemia en el país ha adelantado que en su informe de conclusiones presentará una lista con al menos once delitos para imputar al presidente, Jair Bolsonaro, entre ellos los de crímenes contra la salud pública y contra la humanidad.



Así lo ha hecho saber uno de los principales relatores de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), el senador Renan Calheiros, quien también ha adelantado que hay al menos otros cuarenta acusados además de Bolsonaro.



"Sólo en relación al presidente de la república ya hemos seleccionado once tipos penales. Van desde crímenes de responsabilidad, pasando por delitos comunes, delitos contra la salud pública y también contra la humanidad", ha dicho.



En caso de Bolsonaro, las propuestas de imputación que presentará la comisión, en un informe a debatir a finales de mes, deberán ser posteriormente ratificadas por la Fiscalía General del Estado, que según la Constitución brasileña es quien cuenta con potestad para iniciar acciones penales contra el presidente.



"Todos aquellos que tengan que ser acusados, les vamos a acusar. Vamos a enviar a enviar a los diferentes ministerios públicos las acusaciones y solo vamos a enviar al fiscal general de la república (Augusto Aras) a aquellos bajo la jurisdicción especial correspondiente", ha contado Calheiros.



El senador por el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) ya adelantó la semana pasada que el presidente Bolsonaro "con seguridad" iría a ser acusado por la comisión del Senado "por todo lo que hizo" durante la crisis sanitaria



No obstante, el número de personas que serán imputadas también ha pasado en la última semana de "cerca de treinta" a "más de cuarenta", según sus últimas declaraciones en una entrevista para Globo.



Si bien ha señalado que "por respeto" a las víctimas del coronavirus en Brasil no puede "seleccionar" a los imputados, está previsto que reciban la citación el líder del Gobierno en la Cámara de Representantes, Ricardo Barros, "por su participación en la negociación para adquirir vacunas"; el diputado Osmar Terra, "quien fue una suerte de portavoz del negacionismo"; o los médicos Nise Yamaguchi, Paolo Zanotto, "ilustres miembros del gabinete paralelo" de Bolsonaro.



Entre los principales candidatos a aparecer en esta lista de imputados también están el exministro de Salud Eduardo Pazuello, el que fuera su 'número dos' Elcio Franco, y algunos responsables de la empresa médica Precisa Medicamentos, entre otros.