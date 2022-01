Clima.- Kerry augura "anuncios sorpresa" en la próxima cumbre climática de Glasgow

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



John Kerry, enviado especial del presidente estadounidense, Joe Biden, para el cambio climático, ha asegurado que habrá "anuncios sorpresa" de países importantes en la próxima cumbre climática que se celebrará en la ciudad escocesa de Glasgow y que se lograrán importantes avances que acerquen al mundo a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París.



"La medida del éxito de Glasgow es que tendremos el mayor compromiso de más países que se hubiera podido imaginar. Un grupo mucho mayor de gente está dentro", ha afirmado Kerry en una entrevista con el diario británico 'The Guardian'.



"Sé que hay países que están trabajando duro ahora mismo sobre lo que pueden conseguir", ha destacado, aunque ha advertido que "aún queda una gran distancia que caminar en las próximas cuatro semanas" antes de la cumbre. Para Kerry, en Glasgow no se "derribará un muro", sino que será "la línea de salida del resto de la década".



Sin embargo, Kerry ha reconocido que el resultado no alcanzará los objetivos del Acuerdo de París para la limitación del calentamiento global en torno a los 1,5 grados y siempre por debajo de los dos grados. "Eso no va a pasar, pero es posible alcanzarlo si se genera una inercia", ha argumentado.



El Acuerdo de París de 2015 compromete a 197 países a mantener el calentamiento global "muy por debajo" de los 2ºC, pero los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero según las proyecciones situarán el calentamiento en torno a los 3ºC para fin de siglo.



Por eso se comprometieron a reunirse cada cinco años para revisar los objetivos. Así, el 31 de octubre comienza la COP26 en Glasgow, aplazada un año debido a la pandemia de coronavirus. Habrá más de 120 líderes mundiales.