Bryan Adams anuncia el disco "So Happy It Hurts" para el 11 de marzo

Redacción Cultura, 11 oct (EFE).- Bryan Adams publicará el próximo 11 de marzo un disco de estudio titulado "So Happy It Hurts" que es fruto de las emociones provocadas por el confinamiento de la pandemia y que habla "de las cosas efímeras de la vida que son realmente el secreto de la felicidad, y lo más importante, la conexión humana".

En palabras del propio artista canadiense recogidas por su discográfica, BMG, añade que su nuevo trabajo "trata sobre la libertad, la autonomía, la espontaneidad y la emoción de la carretera".

"So Happy It Hurts" contará con 12 canciones coescritas por Adams, la primera de las cuales se llama como el disco y puede escucharse ya en plataformas digitales.

En las mismas podrá disfrutarse de manera íntegra en formato digital a partir del 11 de marzo, fecha en la que también estará disponible en formatos físicos como el CD estándar, el CD de lujo con una carátula especial y un libro de tapa dura y en vinilo.

Será el decimoquinto disco de estudio de su carrera, que arrancó en 1980 con el homónimo Bryan Adams, y toma el relevo a "Shine a Light" (2019), el último publicado hasta la fecha, un trabajo que vio interrumpidas sus presentaciones en vivo a causa de la pandemia.

Como compositor ha obtenido numerosos premios y reconocimientos, incluidas tres nominaciones al Oscar, cinco nominaciones al Globo de Oro y un premio Grammy. Ha sido número uno en más de 40 países y ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo a lo largo de su carrera.