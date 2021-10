Benzema, ¿a la décima la vencida?

Karim Benzema, tras proclamarse campeón de la Liga de Naciones. EFE/EPA/MATTEO BAZZI

París, 11 oct (EFE).- Francia empieza a preguntarse si este no será el año en el que Karim Benzema ganará el Balón de Oro. El jugador del Real Madrid parece más cerca que nunca de un premio que el país que organiza el galardón no celebra desde que Zinedine Zidane lo obtuviera en 1998.

A sus 33 años, el atacante atraviesa el mejor momento de su carrera, tanto en su club, convertido en la pieza central del equipo, como en la selección, donde tras un retorno que parecía improbable se ha convertido en el alma de la selección.

La victoria de Francia este domingo en la Liga de las Naciones es el primer trofeo que gana Benzema con los "bleus", porque el ostracismo al que estuvo condenado entre 2015 y 2021 a causa del "caso Valbuena", le privó de uno de las etapas más brillantes del equipo, coronado con el Mundial de 2018.

Benzema regresó con motivo de la pasada Eurocopa y marcó cuatro goles en aquella competición, pero ha sido en esta Liga de las Naciones donde ha emergido con mayor intensidad.

Hasta el punto de que la prensa comienza a preguntarse si el madridista no debería ser el próximo Balón de Oro, tras nueve candidaturas anteriores.

Su actuación en la semifinal contra Bélgica, autor de un gol que abrió la remontada, cambió el rostro del equipo, algo que sucedió también en la final contra España, cuando consiguió un fenomenal tanto apenas un minuto después de que la Roja abriera el marcador.

Francia baila ahora al ritmo de Benzema, que ha superado en influencia a Antoine Griezmann y que aporta más experiencia que Kylian Mbappé.

Apartado del equipo en 2015 por su acusación de complicidad en chantaje a Mathieu Valbuena -caso por el que se sentará en el banquillo de los acusados la semana próxima-, Benzema regresó a la selección para la pasada Eurocopa y su influjo está siendo creciente.

Un argumento más para que en Francia sueñe con ver de nuevo a un francés ganar el Balón de Oro.

El diario L'Équipe considera que la Liga de Naciones corona "dos años formidables" del madridista y recuerda que el año pasado, posiblemente el mejor de su carrera, no se entregó el premio por la pandemia, pero que sus méritos también deberían ser tenidos en cuenta para esta nueva edición.

RIVAL DE MESSI

Los seis goles que ha logrado desde su retorno a la selección son también un argumento para Le Parisien, que coloca a Benzema codo con codo con Lionel Messi en la carrera por el prestigioso galardón que entrega la revista France Football gracias a los votos de 180 periodistas.

Benzema, mejor que nunca en su club, cuenta ahora también con el viento en popa de la selección, que le faltaba en los últimos años.

El delantero francés, que Zidane consideraba el mejor del mundo, nunca ha sido bien tratado por el jurado del Balón de Oro. En nueve ocasiones ha estado entre los candidatos y su mejor clasificación final fue la 16 que consiguió en 2014.

Mientras, Griezmann se aprovechaba de sus buenas actuaciones con los "bleus" y en dos ocasiones, 2016 -tras la final de la Eurocopa- y 2018 -después de ganar el Mundial- se metía en el podio del premio con dos terceros puestos.

Benzema entró en la lista de finalistas por vez primera en 2008, con solo 21 años y todavía como jugador del Lyon, pero en aquella edición no logró ningún voto.

Tampoco al año siguiente, recién llegado al Madrid, ni en 2011, cuando tuvo su tercera nominación.

En 2012, cuando firmó su primera gran temporada con los merengues, acabó en el puesto 21, empatado con Gerard Piqué, lejos de un Messi que lo ganaba por cuarto año consecutivo.

LA SOMBRA DE RONALDO

Dos años más tarde, padeció de la sombra de Cristiano Ronaldo, que ganaba el título por tercera vez. Pese a que Benzema fue decisivo en semifinales para la victoria blanca en la Liga de Campeones y marcó cuatro goles en el Mundial de Brasil, se conformó con el puesto 16, entre el alemán Mario Götze, campeón del mundo, y el español Andrés Iniesta.

En 2015, acabó vigésimo en un año marcado por su veto en la selección, que pesó para que al año siguiente no estuviera ni entre los candidatos finales y en 2017 acabó en el puesto 25.

En 2018, de nuevo con buenos números y con el triunfo en la Liga de Campeones logrado con su club, acabó en el puesto 17 empatado con su compañero Gareth Bale y lejos del también madridista Luka Modric, que capitalizó la victoria europea del club y la final de su equipo en el Mundial.

En 2019, el último año que se ha entregado el premio, solo pudo ser 26 pese a que acabó con 33 goles, solo superado por Robert Lewandowski y Messi.

Luis Miguel Pascual