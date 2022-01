Argelia/Francia.- Argelia exige "respeto total" como condición para el regreso de su embajador a Francia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argelia, Abdelmayid Tebune, ha asegurado que la condición para el regreso de su embajador en Francia es el "respeto total" por parte de París y del presidente francés, Emmanuel Macron.



Tebune, quien se ha pronunciado por primera vez desde que aumentasen las tensiones entre ambos países, ha pedido "respeto total por el estado argelino" y ha afirmado que Macron "debe olvidar que Argelia era una colonia francesa".



"Es un Estado permanente con su Ejército, su economía y su gente (...) No se puede falsificar la historia", ha criticado el presidente durante una entrevista para la televisión estatal, recoge el diario 'Tout sur l'Algerie'



A finales de septiembre, Macron calificó a Argelia como un "sistema político-militar" basado en la "renta histórica" y con una "historia oficial reescrita" en una reunión con descendientes de figuras destacadas de la guerra de independencia argelina, lo que provocó la indignación de las autoridades del país africano.



"Estas declaraciones son un ataque intolerable a la memoria de los 5.630.000 valientes mártires que sacrificaron su vida en la heroica resistencia a la invasión colonial francesa", respondió la Presidencia argelina en el comunicado.



Además, desde Argel anunciaron la llamada a consultas de su embajador en París, junto con el cierre de su espacio aéreo a los vuelos militares franceses.



Ante esto, Macron pidió "un apaciguamiento" de las tensiones porque "es mejor hablar, avanzar", aunque no le restó importancia a los "desacuerdos".



La escalada de tensión coincide con el anuncio francés de la drástica reducción del número de visados concedidos a ciudadanos de Argelia, Marruecos y Túnez con el argumento de que estos países no cooperan en el proceso de deportaciones.