AMP.- Venezuela.- La UE insiste en que la observación electoral en Venezuela será imparcial tras críticas de injerencia

"Borrell que hable de democracia cuando en España elijan al rey en unas elecciones", ha respondido Diosdado Cabello



BRUSELAS, 11 (EUROPA PRESS)



La Unión Europea ha insistido este lunes en que la misión de observación electoral para las elecciones locales y regionales de Venezuela será "imparcial, objetiva e independiente" tras las críticas vertidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano, que acusó de injerencia al Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell.



"La UE ha enviado una misión de observación electoral en respuesta a la invitación del CNE. Solo puedo recordar que la misión respeta íntegramente los principios imparcialidad, objetividad e independencia", ha señalado el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, en declaraciones a Europa Press.



En esta línea, ha defendido el trabajo neutral de los observadores, asegurando que "de ninguna manera" la intención del bloque europeo es interferir en el proceso electoral venezolano del próximo 21 de noviembre. "La no interferencia en las elecciones está en el centro de la misión y está incluido en el acuerdo administrativo con la CNE", ha abundado el portavoz.



La diplomacia comunitaria responde así a las críticas vertidas por el CNE o el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que denunciaron una supuesta injerencia a Borrell, por unos comentarios en un desayuno informativo.



En sus declaraciones, el Alto Representante aseguró que enviando observadores no se está legitimando al Gobierno de Nicolás Maduro, sino que lo que "se legitimará o no" serán los resultados de esos comicios. De todos modos, señaló que seguramente "no serán como en Suiza" porque Venezuela no es precisamente "el país más democrático del mundo".



Esto levantó las críticas del chavismo que, de boca del presidente de la Asamblea, advirtió a la misión de observadores que si no van a cumplir con los estándares de la ONU, "mejor que no vengan".



Ya este lunes, el primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ha advertido de que Borrell no impondrá condiciones en las elecciones. "Borrell y su grupo entiendan que Venezuela se respeta, que el pueblo de Venezuela es quien toma las decisiones, que la Unión Europea es un invitado, uno entre muchos, no viene aquí a evaluar", ha apuntado en rueda de prensa.



"Creen que van a venir a Venezuela a poner condiciones, si quiere que no vengan, no nos afecta en nada", ha apuntado. "Que vengan aquí y aprendan cómo se hace una elección. Borrell que hable de democracia cuando en España elijan al rey en unas elecciones", ha remachado.



MISIÓN DE OBSERVACIÓN DE LA UE



Con esta misión, decidida por Borrell tras recibir un informe de una misión exploratoria previa y tras cerrar un acuerdo con Caracas sobre el acceso de los observadores, la UE podrá verificar unas elecciones en Venezuela por primera vez desde 2006.



El grupo de expertos realizará tareas de seguimiento técnico previo a la votación y observará los comicios de noviembre, además del proceso posterior.



La socialista portuguesa Isabel Santos liderará la misión, que constará de un primer equipo de once expertos electorales que se desplazarán a Caracas este mes de octubre. Posteriormente se sumarán otros 62 observadores técnicos de largo plazo, más otra treintena cuando se acerque la fecha electoral.



En las elecciones de noviembre participará la Plataforma Unitaria de Venezuela, el principal bloque opositor del país, aunque varios de sus principales representantes, como Juan Guaidó, han advertido de que los comicios no serán "libres".