AMP.- Rumanía.- El presidente de Rumanía designa a Dacian Ciolos como candidato a primer ministro

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, ha designado al exmandatario Dacian Ciolos (2015-2017) como candidato a primer ministro, tras reunirse con los partidos políticos con representación parlamentaria, y será el encargado de formar un nuevo Gobierno tras la destitución de Florin Citu en una moción de censura.



Las consultas han tenido lugar en el Palacio Cotroceni y Iohannis ya se ha reunido con el Partido Liberal, el Partido Socialdemócrata y Unión Salvar Rumanía. Por la tarde, la ronda de consultas ha continuado con Alianza para la Unión de Rumanos, Unión Democrática Húngara de Rumanía y las minorías representadas en el Parlamento, informa la agencia Agerpress.



Finalmente, Iohannis ha otorgado el mandato para formar un nuevo Gobierno al ex primer ministro Dacian Ciolos, que ahora tendrá diez días para componer un nuevo gabinete y ser aprobado por el Parlamento.



"Los partidos políticos han planteado diferentes enfoques, con diferentes propuestas, como los representantes de estos partidos han presentado al público. De entre todas estas propuestas, (...) he decidido nombrar para la posición de candidato para el puesto de primer ministro en el Dacian Ciolos", ha explicado el presidente rumano desde el Palacio Cotroceni.



Ciolos acaba de hacerse con el liderazgo de Unión Salvar Rumanía (USR PLUS), uno de los partidos de la coalición gobernante que ayudó a precipitar la caída del Gobierno de Citu la semana pasada tras la renuncia de sus ministros y ha indicado que es "un honor y una gran responsabilidad" el encargo recibido por Iohannis.



Además, ha indicado que empezará conversaciones con el resto de formaciones con el "objetivo de sacar a Rumanía de la crisis", por lo que ha pedido "responsabilidad" a todos los actores políticos. La decisión ha venido acompañada de sorpresa en el país, que esperaba que el presidente encargara el mandato a otro miembro del Partido Nacional Liberal (PNL) de Citu.



El partido de Ciolos tendrá ahora que negociar una coalición similar a la que gobernaba hasta ahora con el PNL, que ya se ha mostrado reticente a repetir la fórmula, o con el Partido Social Demócrata (PSD), que también se esgrime como una posibilidad remota al situarse en el otro extremo ideológico de la formación.



"Intentaré, junto a las personas más maduras y responsables, encontrar una salida a esta crisis", explicó Iohannis tras la moción contra Citu, antes de remarcar que está "totalmente involucrado" en el proceso para que Rumanía vuelva a tener un gobierno.



"Estamos en una pandemia, estamos en pleno apogeo de la cuarta ola porque muy pocos rumanos han sido vacunados", agregó, antes de enumerar otros retos a los que se enfrenta la nación europea, como la crisis de los precios de la electricidad. Iohannis ya había advertido de la posibilidad de un bloqueo político tras la moción.



El Parlamento rumano votó el martes a favor de destituir a Citu en una moción de censura impulsada por el Partido Socialdemócrata (PSD) menos de un año después de que el 'premier' asumiera su cargo. La moción de censura contra Citu ha intensificado las tensiones políticas en Rumanía que ya han ocasionado una caída histórica del valor del leu rumano.