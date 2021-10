Aluminio alcanza máximo de 13 años por riesgo de suministro

(Bloomberg) -- El aluminio se elevó a su mayor nivel desde 2008 a medida que una crisis energética cada vez más profunda exprime los suministros del metal que requiere un alto consumo de energía y que se usa en todo, desde latas de cerveza hasta iPhones.

El aluminio subía el lunes un 2,8% a US$3.049 la tonelada en la Bolsa de Metales de Londres, el nivel más alto desde julio de 2008, liderando las amplias ganancias entre los metales básicos. El cobre alcanzaba su nivel más alto desde mediados de septiembre, mientras que el zinc y el plomo reducían las pérdidas iniciales a medida que el petróleo y otros productos básicos, incluidos metales como el mineral de hierro, seguían subiendo.

