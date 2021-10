Alemania, rumbo a Catar 2022

EFE/EPA/GEORGI LICOVSKI

Madrid, 11 oct (EFE).- Alemania se convirtió este lunes en la primera selección, sin contar a la anfitriona, en clasificarse para el Mundial de Catar 2022 tras golear 0-4 a Macedonia del Norte con un gran partido de la dupla formada por Thomas Müller y Timo Werner.

El sucesor de Joachim Löw, Hans Flick, ya tiene un gran torneo en el horizonte. De los ocho encuentros de clasificación, ha dirigido cinco y suyo es el sello de una Alemania dinámica que ha conseguido llevarse el honor de ser la primera del mundo en sellar su billete para la Copa del Mundo.

Para conseguirlo, necesitaba una pequeña carambola en el grupo J. Tenía que ganar su partido y que Armenia no superara a Rumanía. Se dieron los dos supuestos. Alemania venció con un director de orquesta como Müller, que asistió en dos de los cuatro tantos, y con un ejecutor como Werner, que firmó un doblete. Havertz y Musiala se unieron a la fiesta y Flick dejó su primer éxito en la era post Löw.

Por detrás, cuatro equipos pelearán por la repesca. Macedonia del Norte perdió la segunda plaza que ganó Rumanía tras superar 1-0 a Armenia. Un tanto de Alexandru Mitrita mantiene vivas las esperanzas de su equipo, que frena al de Joaquín Caparrós, todavía con opciones reales de ir a la repesca. Sólo un punto le separa del paraíso. Y el cuarto candidato es Islandia, que goleó 4-0 a Liechtenstein y mantiene opciones lejanas de ser segunda.

Al ritmo de Memphis Depay, los Países Bajos dieron un paso de gigante para asegurarse como mínimo la repesca. Ya rozan matemáticamente esa opción de alcanzar el Mundial después de golear 6-0 a Gibraltar con protagonismo casi absoluto, sobre todo en la primera parte, del jugador del Barcelona.

Depay hizo casi todo durante 45 minutos. Asistió a Van Dijk en el primer tanto, falló un penalti, marcó otro y completó su espectacular acto inicial con un tanto que cerró su doblete. Después, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma y Donyell Malen, con asistencia de Depay, se encargaron de cerrar la goleada.

Ahora, con 19 puntos de 21 posibles, sólo Noruega y Turquía pueden pelear con el equipo de Louis Van Gaal por el primer puesto. El cuadro nórdico acumula 17 después de ganar 2-0 a Montenegro. Sin Erling Haaland, fuera por lesión, Mohamed Elyounoussi se encargó de dar la victoria al cuadro escandinavo con un doblete que dejó a su rival sin opciones de disputar el Mundial.

Turquía es la tercera en discordia que puede superar a los Países Bajos. A cuatro puntos de distancia dos partidos por disputar, consiguió una victoria agónica (1-2) en su visita a Letonia gracias a un tanto de Burak Yilmaz en el minuto 99 del encuentro.

En el grupo H, Croacia perdió el liderato en favor de Rusia. Los dos se han asegurado la repesca, son inalcanzables por el resto (Eslovaquia y Eslovenia certificaron su eliminación este lunes) y pelearán por clasificarse de forma directa en las dos últimas jornadas.

Al combinado balcánico no le bastó la actuación de su eterno capitán, Luka Modric, que firmó otro tanto más para sus estadísticas con la selección. Lo hizo de falta para rescatar un punto en la segunda parte. A falta de 19 minutos para el final, el medio del Real Madrid apareció a tiempo para evitar la derrota cuando Croacia perdía 1-2. Sin embargo, el punto no bastó para conservar el liderato.

Se lo quitó Rusia, que pudo con la presión y se deshizo de Eslovenia en un partido complicado que encarrilaron Igor Diveyev y Georgiy Dzhikiya tras marcar uno de los mejores tantos de la noche. Con un remate acrobático, hizo el segundo que parecía definitivo. Sin embargo, Josip Ilicic, al filo del descanso, creó incertidumbre en las filas del equipo de Valeri Karpin, que respiró cuando el VAR anuló un tanto por fuera de juego de Eslovenia.

Y en el grupo E, la República Checa y Gales se mantienen como alternativa a Bélgica. Ambos ganaron sus respectivos compromisos, 0-2 a Bielorrusia y 0-1 a Estonia, respectivamente. Los checos son segundos con once puntos, los mismos que Gales, que tienen un partido menos. El equipo de Gareth Bale, de momento se las apaña sin el jugador del Real Madrid. Es el único que tiene opciones matemáticas de desbancar a Bélgica del liderato, aunque está a cinco puntos de distancia y quedan seis por jugar.