Afganistán/EEUU.- Estados Unidos y los talibán discuten la entrega de asistencia humanitaria para Afganistán

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Miembros del régimen talibán de Afganistán han mantenido un encuentro este fin de semana en la capital de Qatar, Doha, con una delegación de Estados Unidos, donde han tratado la entrega de una "sólida asistencia humanitaria" para el pueblo afgano.



"Las dos partes han discutido la provisión de una sólida asistencia humanitaria por parte de Estados Unidos directamente al pueblo afgano", ha asegurado en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price.



En estas conversaciones, que desde Washington han catalogado como "francas y profesionales", ambas administraciones han tratado aspectos relacionados con la seguridad y el terrorismo, así como la salida "segura" fuera de Afganistán por parte de ciudadanos estadounidenses y de otras nacionalidades.



De igual modo, los enviados de Estados Unidos han remarcado la importancia de garantizar los Derechos Humanos, así como la participación "significativa" de mujeres y niñas en "todos los aspectos" de la sociedad afgana.



Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores del régimen talibán de Afganistán, Amir Jan Muttaqui, ha exigido a Estados Unidos que no "desestabilice" su Gobierno y ha invitado a la Administración estadounidense a "abrir una nueva página" en sus relaciones.



"Les hemos dicho claramente que tratar de desestabilizar al Gobierno en Afganistán no es bueno para nadie", ha defendido Muttaqui, según la agencia afgana Bakhtar, recoge 'Doha News'.



Recientemente, los talibán han prometido atajar la corrupción del Gobierno anterior para ganarse la confianza de la población y han pedido a Estados Unidos que descongele sus fondos retenidos en el extranjero --unos 9.000 millones de dólares -- para facilitar la transición de poder



"Afganistán atraviesa ahora una fase especial, y hay que descongelar la riqueza de los afganos para resolver sus problemas", ha declarado Muttaqi.



Estados Unidos congeló los fondos tras la culminación de la reconquista talibán del país con la toma de poder sobre la capital, Kabul, el 15 de agosto.



Este ha sido el primer encuentro entre ambas administraciones tras la retirada de las tropas internacionales del territorio afgano, aunque un funcionario del Departamento de Estado aseguró recientemente a la cadena CNN que la reunión no implica el reconocimiento ni confiere legitimidad a los talibán