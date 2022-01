Afganistán/EEUU.- EEUU y Reino Unido alertan de una amenaza de seguridad en el Hotel Serena de Kabul

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



La Embajada de Estados Unidos en Afganistán, al igual que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido, ha lanzado una alerta por amenaza de seguridad en el Hotel Serena de Kabul, por lo que ha recomendado a los ciudadanos estadounidenses no acudir al lugar.



"Los ciudadanos estadounidenses que se encuentren en o cerca del Hotel Serena deben irse de inmediato", ha señalado la Embajada en un comunicado, donde además ha detallado una serie de acciones que llevar a cabo.



Así, Estados Unidos recomienda mantenerse atento del entorno en todo momento, especialmente cuando se esté rodeado de grandes multitudes; seguir las instrucciones de las autoridades locales, incluidas las restricciones de movimiento; tener un "plan de contingencia" para emergencias.



También insta a los ciudadanos estadounidenses en la zona a que supervisen los medios locales de comunicación para detectar "eventos de última hora" y que ajuste sus planes en función de dicha información.



La última vez que Estados Unidos lanzó esta recomendación fue a finales del mes de agosto, cuando el avance talibán estaba en auge y las tropas internacionales culminaban su proceso de retirada y evacuación de ciudadanos.



Por su parte, las autoridades británicas no han dado más detalles del aviso, pero sí que lo han vinculado al "aumento de los riesgos" en la zona, y ha recomendado no alojarse en hoteles de la ciudad, aunque especialmente en el Serena.