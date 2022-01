Afganistán.- Representantes de EEUU y la UE se reunirán con representantes de los talibán en Doha

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)



Una misión diplomática de Estados Unidos y de la UE viajará este martes a Doha para reunirse con el Gobierno interino instalado por los talibán, sin que ello implique un reconocimiento de los talibán según ha informado este lunes la UE.



"Permitirá a estadounidenses y europeos encarar cuestiones como la necesidad de un gobierno inclusivo para Afganistán, el libre tránsito de afganos que quieran salir de Afganistán o el acceso humanitario", ha explicado la portavoz de Exteriores de la UE, Nabila Massrali.



Asimismo pedirán "respeto y fomento de los Derechos Humanos, incluidos los derechos de las mujeres y las minorías" y plantearán la necesidad de "evitar que movimientos extremistas terroristas y violentos utilicen el suelo afgano para amenazar a otros países".



Sin embargo, estos contactos se darán a nivel "informal" y "técnico", por lo que no implican reconocimiento del gobierno talibán, ha señalado Massrali. La cita será en Doha y se producirá con la mediación de Qatar, principal valedor de los talibán a nivel internacional. Por parte europea, la delegación estará encabezada por el representante especial de la UE para Afganistán, Tomas Niklasson.



Aunque el bloque no reconoce al nuevo régimen afgano, la idea de la UE es volver a tener una presencia mínima en Kabul, de unos cinco o seis diplomáticos, como sucede en otros países en conflicto, si los talibán garantizan las condiciones mínimas de seguridad. Contar con este grupo en el terreno facilitaría nuevas evacuaciones de colaboradores que no pudieron abandonar Afganistán en la primera tanda de vuelos, han señalado fuentes europeas sobre esta posibilidad, que los insurgentes verían con buenos ojos.



Mientras, Qatar se ha convertido junto a Pakistán en uno de los países clave en la estrategia europea hacia Afganistán. Fue a través del país del golfo Pérsico que se pudieron realizar muchas evacuaciones de países occidentales, mientras, en el caso de Pakistán, que comparte frontera terrestre con Afganistán, la influencia que tiene sobre el país vecino le ha convertido en un actor fundamental para la gestión de la crisis.