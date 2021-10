Adiós al mapa plegable: Llegan las aplicaciones de senderismo

ILUSTRACIÓN - El móvil revela por dónde sigue el camino: las aplicaciones de senderismo ayudan tanto en la planificación previa como en el recorrido mismo. Foto: Christin Klose/dpa

Solamente con un smartphone y el programa adecuado, es posible planificar la próxima excursión de senderismo y navegar por el itinerario previsto. La Fundación Warentest de Alemania probó varias aplicaciones populares. Si bien todavía existe el viejo y querido mapa físico, un fiel acompañante que se adapta a pliegues y desgarros, su uso no es intuitivo. En cambio, estas apps se convirtieron en una alternativa mediante el teléfono inteligente, que los aficionados al aire libre pueden utilizar de forma supuestamente infalible para llegar a destino. ¿Pero cuán bien funcionan? ¿Y a qué hay que prestar atención? La Fundación Warentest echó un vistazo a las aplicaciones de senderismo que los usuarios descargan con más frecuencia de Google Play Store: Alltrails, Bergfex, Komoot, Outdooractive y Wikiloc. Se probaron las versiones completas de iOS y Android. La oferta alcanza desde paquetes de mapas a partir de cuatro euros (4,60 dólares) hasta versiones premium por 60 euros anuales. Todos los programas ofrecen asimismo versiones sin costo, pero que cuentan con menos funciones. A veces, por ejemplo, no se puede navegar sin límites. Las excursiones pueden planearse a partir de la página web de los proveedores o bien con la aplicación respectiva. Un monitor de gran tamaño permite una perspectiva mejor, mientras que en la planificación de rutas vía App, Komoot fue la que más gustó a los usuarios. Mediante estos servicios, pueden buscarse itinerarios realizados por otros usuarios o crear rutas propias, para evitar por ejemplo trayectos demasiado recorridos. Los filtros ayudan a encontrar senderos que se ajusten exactamente, por ejemplo, a la dificultad de la caminata. Quienes testearon estos programas se calzaron ellos mismos las zapatillas para salir a probar estas apps: en las praderas de Luneburgo, los Alpes de Berchtesgaden y las montañas del Harz. También experimentaron la navegación en tramos difíciles y con obstáculos como el cierre de caminos. Los caminantes navegaron de la mejor manera por Komoot y Outdooractive, que obtuvieron la calificación de "bueno", según el resultado reflejado por la revista "test" en su edición de octubre de este año. Ambas aplicaciones fueron las únicas que mostraron flechas para seguir la ruta de manera exacta. Asimismo, a quienes efectuaron estos test también les gustaron los audios de estas apps. De este modo, el teléfono móvil puede permanecer en el bolsillo durante el recorrido. En tanto, los programas Alltrails y Bergex se adecuan mejor para senderistas experimentados, ya que allí faltan tanto las flechas como la parte del camino que aún no se recorrió y el tiempo restante para llegar a destino. En Wikilocs, en tanto, los expertos carecieron de los detalles orientativos de los mapas estándar. Sin embargo, todas las aplicaciones que fueron testeadas fallaron en un lugar: un cierre de caminos en el Harz. Todas las apps previeron un sendero por la ruta de las brujas, que se encuentra cerrado desde hace meses, y la única alternativa que quedó fue el retorno. Los expertos recomiendan bajarse los mapas antes de emprender el periplo y luego utilizarlos en forma offline. Esto se puede hacer únicamente con las versiones completas de los programas. Quien utilice la navegación hablada, minimice el brillo de la pantalla y desconecte otras aplicaciones, ahorrará batería. En caso de duda, lleve una batería portátil. dpa