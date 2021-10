6-4. El boricua Christian Vázquez pone a Medias Rojas con ventaja de 2-1

EFE/EPA/CJ GUNTHER

Boston (EE.UU.), 10 oct (EFE).- Los Medias Rojas de Boston salvaron un rebote extraño y una regla oscura, antes de imponerse este domingo en 13 entradas, con jonrón de dos carreras del receptor boricua Christian Vázquez, por 6-4 a los Rays de Tampa Bay en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana que ahora dominan por 2-1 al mejor de cinco.

Los Medias Rojas que avanzaron a la Serie Divisional al ganar los comodines a los Yanquis de Nueva York, ahora están a solo una victoria de llegar a la Serie de Campeonato del Joven Circuito, cuando mañana, lunes, en el mismo escenario del Fenway Park, y con la programación del Marathon Day en Boston, disputen el cuarto partido.

Si hubiese un empate en la serie, el quinto partido se jugaría en San Petersburg (Florida), el próximo miércoles.

Tampa Bay se recuperó de un déficit de 4-2 para empatarlo en la octava entrada y todavía estaba a 4 cuando el bateador designado, el cubano Yandy Díaz, conectó un sencillo con un out en la undécima tercera entrada.

Luego vino la jugada que hizo que los árbitros corrieran por el libro de reglas y los Rays tuviesen que controlar sus emociones.

El jardinero central Kevin Kiermaier conectó un tiro de dos outs al jardín derecho-central que rebotó en el muro corto frente al bullpen de los Medias Rojas, rebotó en la cadera del jardinero derecho Hunter Renfroe y voló de regreso al bullpen cuando Renfroe saltó para tratar de mantenerlo en juego.

No lo logró y fue buena para su equipo después que los árbitros conferenciaron y se dirigieron a los auriculares, le otorgaron correctamente a Kiermaier un doble por regla de base y enviaron a Díaz, que había regresado hasta casa, de regreso a la tercera posición.

Díaz estaba a mitad de camino de la segunda a la tercera y fácilmente habría anotado si la pelota hubiera permanecido en juego. Pero la Regla de béisbol 5.05 (a) (8) establece: "Cualquier bola de fair que salte es desviada por el fildeador hacia las gradas, o sobre o debajo de una cerca en territorio de fair o foul, en cuyo caso el bateador y todos los corredores tendrán derecho a avanzar dos bases".

"Si me quedo en segundo lugar, está bien", dijo Kiermaier. "Pero esperaba ver que Yandy anotara, porque obviamente habría anotado. ... Es increíble que les haya funcionado a su favor así como así".

El manejador de los Rays, Kevin Cash, dijo que vio la repetición y que era obvio que Renfroe no la tiró contra la pared a propósito.

"Esa es solo la regla. Así es como funciona. Fue muy lamentable para nosotros", comentó Cash. "Creo que era bastante obvio que KK o Yandy iban a dar la vuelta para anotar, pero no salió como queríamos".

El relevista Nick Pivetta ponchó al receptor Mike Zunino para finalizar la entrada, luego salió saltando del montículo en celebración.

Renfroe caminó con un out en la mitad inferior, luego Vázquez conectó el primer lanzamiento del joven relevista colombiano Luis Patiño, de 21 años, sobre el Monstruo Verde para finalizarlo.

Su compatriota, el jardinero central Kiké Hernández y el primera base Kyle Schwarber pegaron tres imparables cada uno, incluido un jonrón, para Boston.

Hernández conectó sencillo en el primero, sencillo en el tercero y jonrón en el quinto para darle siete imparables consecutivos en la serie. Se fue de 5 de 6 con un jonrón y tres dobles en la victoria del Segundo Partido de Juego 2 de Boston, convirtiéndose en el primer jugador de los Medias Rojas con cuatro imparables de extrabase en un partido de postemporada.

El as de los Medias Rojas, Nate Eovaldi, permitió un jonrón de dos carreras del jardinero izquierdo Austin Meadows en la parte alta de la primera, pero Schwarber abrió la mitad inferior con un cuadrangular.

El jonrón de Hernández en la quinta entrada le dio a Boston una ventaja de 4-2, pero los Rays lo empataron en la octava cuando el campocorto novato, el dominicano Wander Franco, aportó cuadrangular solitario y Meadows y el jardinero cubano Randy Arozarena conectaron un doble cada uno.

Los equipos vuelven a jugar el lunes por la noche, y se anunciarán los titulares.