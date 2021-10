6-0. Depay sigue en forma con la “Oranje”

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Róterdam, 11 oct (EFE).- Países Bajos goleó este lunes a Gibraltar (6-0) y mantuvo el liderato de su grupo con dos goles de Memphis Depay, que dio también dos asistencias, y otros cuatro tantos de Virgil van Dijk, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma y Donyell Malen.

Con los resultados de este lunes, Países Bajos sigue primera del grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2022 con 19 puntos, Noruega le sigue con 17 y Turquía con 15. Gibraltar ocupa el último puesto al no haber sumado punto alguno.

El encuentro cumplió el guion previsto, con la “Oranje” asediando la portería de Gibraltar desde el minuto uno mientras el equipo visitante se encerró atrás, defendiéndose con uñas y dientes, sin posibilidad de armar un contraataque que pusiese en peligro la portería de Justin Bijlow. Los visitantes no dispararon ni una sola vez entre los tres palos en todo el partido.

Depay volvió a ser la referencia atacante de la “Naranja Mecánica”, pues dio dos asistencias y metió dos goles, aunque falló un penalti en la primera parte debido a una buena parada del portero Bradley Banda.

El seleccionador de Países Bajos, Louis van Gaal, dio entrada en la segunda parte a Arnaut Danjuma, tres años después de su última aparición en el combinado nacional. El jugador del Villarreal aprovechó la ocasión marcando un gol típico de delantero centro, rematando desde el punto de penalti un cabezazo de Weghorst, y dejando detalles de calidad por la banda izquierda.

El primer tanto llegó en el minuto nueve gracias a un saque de esquina botado por Depay. El barcelonista colgó la pelota al primer palo y Van Dijk, sin que nadie lo siguiese, cabeceó a placer al fondo de la red.

Poco después, el árbitro pitó penalti por una mano de Graeme Torrilla en el área. Depay lanzó a la izquierda y a media altura, el portero Brenda le adivinó las intenciones y despejó la pelota.

El delantero barcelonista solo necesitó tres minutos para resarcirse de su error. Davy Klaassen rompió la línea defensiva de Gibraltar con un desmarque, el centrocampista del Ajax le cedió el balón a Depay y éste solo tuvo que empujar a placer.

La ofensiva de la “Naranja Mecánica” siguió como una apisonadora y volvió a dar resultados al filo del descanso. Valarino hizo un penalti que tuvo que ser revisado por el VAR y Depay, esta vez sí, engañó al guardameta lanzando la pelota a la derecha.

Con los jugadores de vuelta del vestuario, el cuarto no se hizo esperar. Noa Lang se llevó al defensa que lo marcaba, centró la pelota y Denzel Dumfries cabeceó al fondo de la red desde el área pequeña.

En el quinto, Depay colgó la pelota al área con un pase vertical, Weghorst cabeceó al punto de penalti y Danjuma se lanzó al suelo para rematar la pelota con un disparo cruzado.

Con el encuentro ya decidido y Gibraltar persiguiendo jugadores vestidos de naranja, llegó el sexto y último tanto. Depay vio que Malen se adentrada en el área, se la pasó y el delantero Borussia Dortmund, que entró para jugar los últimos minutos, batió al guardameta con un disparo raso.

Tras el paseo de esta noche, Países Bajos jugará el próximo 13 de noviembre contra Montenegro y tres días después contra Noruega, en un encuentro que previsiblemente decidirá quién se llevará el liderato del grupo y, con ello, la clasificación directa para el Mundial de Catar 2022.

- Ficha técnica:

6 - Países Bajos: Bijlow; Blind, Van Dijk, De Vrij, Dumfries; Klaassen, Frenkie de Jong (m. 60 Weghorst), Wijnaldum; Lang (m. 78: Malen), Depay y Berghuis (m. 60: Danjuma).

0 - Gibraltar: Banda; R. Chipolina, Wiseman, Annesley, Olivero; J. Chipolina (m.46: Britto), Bosio (m.46: Ronan), Walker (m.80: Badr); Valarino, Torrilla (m.88: Mouelhi), Styche (m.62: Casciaro).

Goles: 1-0, m.9: Van Dijk. 2-0, m. 21: Depay. 3-0, m.45: Depay, de penalti. 4-0, m.47: Dumfries. 5-0, m.75: Danjuma. 6-0, m.86: Malen.

Árbitro: Vitali Meshkov (Rusia) mostró tarjeta amarilla al jugador de Gibraltar Torrilla.

Incidencias: Partido correspondiente al grupo G de clasificación para el Mundial de Catar 2022 jugado en el estadio De Kuip, en Róterdam.

David Morales Urbaneja