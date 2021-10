45-17. Brady, con cinco touchdowns, se da un festín con la defensa de los Dolphins

Tom Brady, mariscal de campo de los Buccaneers de Tampa Bay, en una fotografía de archivo. EFE/Erik S. Lesser

Tampa (EE.UU.), 10 oct (EFE).- El mariscal de campo Tom Brady volvió a brillar de manera especial y también permitió que el ataque de los Tampa Bay Buccaneers lo hiciese este domingo en la victoria por paliza de 45-17 que lograron ante sus rivales del Sur de la Florida, los Miami Dolphins, perdidos en la mediocridad.

El receptor abierto Antonio Brown tiene 33 años y ya no es el mejor creador de juego de su equipo, pero al lado de Brady se ha convertido en una gran aportación para el equipo que además le ha permitido revitalizar su carrera profesional.

Brady lanzó para 411 yardas y cinco touchdowns, mientras que Brown no mostró signos de desaceleración como creador de juego, convirtiéndose en el jugador más rápido de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en 900 recepciones.

El legendario mariscal de campo lanzó para más de 400 yardas con cinco anotaciones en el mismo partido por primera vez en sus 22 años de carrera.

Brown, quien se unió a los Buccaneers a mitad de temporada hace un año después de cumplir una suspensión de ocho partidos por violar la política de conducta personal de la NFL, tuvo seis recepciones para 124 yardas y anotó en recepciones de 62 y 4 yardas.

El veterano receptor abierto, quien no se ha metido en problemas desde que firmó con los Buccaneers y los ayudó a ganar el Super Bowl, se unió a Julio Jones, Jerry Rice, Torry Holt y Andre Johnson como los únicos jugadores en la historia de la liga con 12.000 yardas recibiendo en su carrera en menos de 150 partidos.

Brown, que lleva 11 años como profesional, fue la opción número uno de Ben Roethlisberger durante gran parte de su carrera con los Pittsburgh Steelers. Después de una breve estadía en el campo de entrenamiento con los Raiders de Los Angeles, Brown jugó un partido con Brady en Nueva Inglaterra antes de ser liberado por los Patriots.

También extendió la racha activa más larga de la NFL con al menos una atrapada a 141 partidos consecutivos y también se convirtió en el más rápido en 900 recepciones en su carrera en su primera atrapada del día.

Brown alcanzó el hito en 143 partidos en su carrera. El miembro del Salón de la Fama Marvin Harrison fue el más rápido anterior con 149.

Desde que ingresó a la liga como selección de sexta ronda de los Steelers en 2010, Brown tiene 45 partidos de 100 yardas recibiendo, segundo en la liga detrás de Julio Jones (59). Sus 19 encuentros con múltiples recepciones de TD están empatados con Rob Gronkowski en la mayor parte del tiempo.

Evans tuvo recepciones de anotación de 34 y 22 yardas, y Giovani Bernard también anotó en una recepción de 10 yardas de Brady, quien terminó 30 de 41 sin interceptaciones, el tercer partido consecutivo que los Bucs no han perdido.

Los Dolphins (1-4) han perdido cuatro partidos seguidos luego de una victoria de apertura de temporada sobre Nueva Inglaterra.

Jacoby Brissett completó 27 de 39 pases para 275 yardas, dos anotaciones y una intercepción en su tercera apertura consecutiva, reemplazando al lesionado Tua Tagovailoa.

El corredor Myles Gaskin anotó en recepciones de 1 y 37 yardas para los Dolphins, quienes perdían 24-17 en el último cuarto.

Fournette anotó en una carrera de 5 yardas y Brady lanzó sus pases de TD a Evans para abrir el partido antes de ser reemplazado por el reserva Blaine Gabbert con 7:06 restantes.