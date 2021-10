3-0. Cuadrangular de Joc Pederson da triunfo a los Bravos y ventaja de 2-1

EFE/EPA/ERIK S. LESSER

Atlanta (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El bate oportuno del emergente Joc Pederson hizo honor a su apodo de 'Octubre' al pegar cuadrangular de tres carreras que le dieron este lunes la victoria a los Bravos por blanqueada de 3-0 ante los Cerveceros en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Nacional.

El triunfo, el segundo consecutivo de los Bravos los pone 2-1 al frente de la serie que disputan al mejor de cinco y otra victoria este martes cuando se va a jugar el cuarto partido los dejaría clasificados a la Serie de Campeonato del Viejo Circuito.

En un enfrentamiento dominado por los lanzadores, Ian Anderson y el bullpen de los Bravos se combinaron con cinco imparables para silenciar a la ofensiva de los Cerveceros.

Impulsada por la defensa atlética del campocorto Dansby Swanson, Atlanta puede intentar alcanzar su segunda Serie de Campeonato de la Liga Nacional consecutiva si el martes mantiene el mismo nivel de juego y aportación de su novena.

El jonrón de Pederson en la quinta entrada fue el segundo de la serie.

Pederson, de 29 años, conectó un sencillo como emergente en su único otro turno al bate en esta serie, y ha impulsado cuatro de las siete carreras de Atlanta.

Desde que ganó el primer juego de la serie, los Cerveceros campeones de la División Central de la Liga Nacional no han anotado en 19 entradas seguidas.

Anderson fue dominante con los campeones del Este de la Liga Nacional, Bravos, permitiendo tres indiscutibles en cinco entradas sin bases por bolas y seis ponches.

El relevista Will Smith, el cuarto relevista de los Bravos, lanzó un noveno perfecto para su segundo salvamento de la serie.

El abridor de Milwaukee, el dominicano Freddy Peralta, lanzó cuatro entradas en blanco y fue retirado por un bateador emergente cuando los Cerveceros amenazaron en la quinta.

Peralta, de 25 años, cedió tres imparables, dio una base por bolas y abanicó a cinco bateadores rivales después de realizar 57 lanzamientos y poner a 37 en la zona del strike.

Houser cedió sencillos al receptor Travis d'Arnaud y Swanson para abrir el quinto. Pederson, bateando por Anderson, tiró una bola rápida alta hacia los asientos del jardín derecho para una ventaja de 3-0.

El jardinero Adam Duvall cometió un error crucial en la carrera de bases cuando intentó avanzar de la primera a la segunda, mientras que Austin Riley intentó anotar desde la tercera con un elevado de d'Arnaud en la segunda.

El jardinero izquierdo Christian Yelich clavó a Duvall para el tercer out antes de que Riley cruzara el plato, lo que le costó una carrera menos a Atlanta.

El jardinero central de Milwaukee Lorenzo Cain, corriendo a toda velocidad, se estrelló contra la cerca de alambre mientras trataba de atrapar el drive de Duvall en el cuarto.

Cain sostuvo la pelota en su guante antes de golpear el suelo y perder el control. Cain se mantuvo abajo mientras Duvall corría a la tercera con el triple de dos outs.

El jardinero de los Cerveceros permaneció en el juego después de la visita del manejador del equipo de Milwaukee, Craig Counsell, y un entrenador. Peralta ponchó al jardinero izquierdo puertorriqueño Eddie Rosario para finalizar la entrada.

Los Cerveceros batearon solo .183 en los primeros dos juegos de la serie, incluida una derrota por 3-0 en el Juego 2. Counsell hizo un cambio de alineación, insertando al mexicano Luis Urías en la tercera base por el venezolano Eduardo Escobar.

Los Cerveceros no pudieron anotar en la quinta después de poner corredores en segunda y tercera sin outs. Urías, golpeado por un lanzamiento, pasó a tercera con un doble del receptor venezolano Omar Narváez.

Anderson escapó cuando el rodado fuerte de Cain fue detenido por un Swanson en picada, quien sostuvo a los corredores antes de lanzar a primera.

Urías fue atrapado en un recorrido por un roletazo del emergente Daniel Vogelbach a la tercera base, y el segunda base Kolten Wong bateó de línea para out al inicialista Freddie Freeman en la primera base para terminar la entrada.

Swanson hizo un doble play acrobático para finalizar el octavo después de que el relevista Luke Jackson dio un pasaporte al emergente Jace Peterson y cediera un sencillo con un out al campocorto dominicano Willy Adames.

Milwaukee y Atlanta no han anunciado lanzadores abridores para el Juego 4. Snitker dijo que "todos están en juego", incluido el abridor del Primer Partido, Charlie Morton, quien lanzaría con un breve descanso. Una posible opción para los Cerveceros es la del lanzador zurdo Eric Lauer.