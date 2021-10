2-1. Ruiz y Borges rescatan a Costa Rica ante el combativo El Salvador

Bryan Ruiz (d) de Costa Rica cabecea para anotar un gol hoy, en un partido de las eliminatorias de la Concacaf para el Mundial de Catar 2022 entre Costa Rica y El Salvador en el estadio Nacional en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas

San José, 10 oct (EFE).- Los experimentados centrocampistas Bryan Ruiz y Celso Borges lideraron este domingo la remontada de Costa Rica que venció a El Salvador por 2-1, con lo que el equipo del entrenador colombiano Luis Fernando Suárez consiguió su primera victoria en el octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022.

El Salvador tomó ventaja sorpresivamente en el Estadio Nacional de San José al minuto 12 por medio de Jairo Enríquez y Costa Rica logró remontar en el segundo tiempo con las anotaciones de Bryan Ruiz (minuto 52) y Celso Borges (58).

Una victoria que le da aire a Costa Rica, no solo por ser la primera en la eliminatoria, si no porque llega en un momento en el que el equipo estaba siendo criticado por su falta de pegada y de fútbol ofensivo.

Obligada a cosechar puntos en casa, la selección tica salió al campo con mucha actitud pero poca claridad en el ataque, que es un de los pendientes del equipo dirigido por el entrenador colombiano Luis Fernando Suárez.

Un error en la salida del lateral derecho Keysher Fuller propició el gol salvadoreño de Jairo Enríquez, quien al minuto 12 soltó un potente derechazo que ingresó ajustado al vertical de Keylor Navas.

Costa Rica lució desordenado en el resto del primer tiempo, empujando con más ímpetu que buen fútbol y aún así estuvo cerca de empatar con un cabezazo de Celso Borges que repelió el portero Mario González.

Con la desventaja en el marcador, la selección costarricense cambió su cara en el arranque de la segunda etapa y comenzó a generar jugadas de peligro con Joel Campbell como principal figura y con los veteranos Bryan Ruiz y Celso Borges como artífices de la remontada.

Campbell hizo una jugada individual por la punta derecha, sirvió un baló a Borges y éste lanzó un centro al segundo poste donde apareció Ruiz con un certero cabezazo para empatar el partido al minuto 52.

Seis minutos después, Borges le daba la vuelta al marcador con un penalti derivado de una falta del portero Mario González sobre José Guillermo Ortíz.

Costa Rica controló el partido durante la última media hora y poco a poco fue perdiendo peso en la ofensiva debido al desgaste físico de Campbell, Borges y Ruiz, mientras que El Salvador careció de respuesta.

Al minuto 90 una mano salvadora de Keylor Navas evitó el empate cuando Roldán remató desde fuera del área y la pelota amenazaba con meterse en un ángulo.

Con este resultado Costa Rica llega a 6 puntos tras cinco jornadas disputadas y El Salvador se estancó en 5 unidades.

El próximo miércoles Costa Rica visitará a Estados Unidos, y El Salvador recibirá a México.

Ficha técnica

2.Costa Rica: Keylor Navas, Keysher Fuller, Oscar Duarte, Francisco Calvo, Ronald Matarrita; Celso Borges (Orlando Galo, m.87), Yeltsin Tejeda, Bryan Ruiz (Randall Leal, m.75); Joel Campbell, Johan Venegas (Jonathan Moya, m.62) y José Ortiz (Bryan Oviedo, m.75).

Seleccionador: Luis Fernando Suárez.

1.El Salvador: Mario González, Alex Roldán, Roberto Domínguez, Eduardo Vigil, Bryan Tamacas; Cristian Martínez (Narciso Orellana, m.46), Marvin Monterroza (Joshua Pérez, m.69), Darwin Cerén (Alexander Larín, m.56), Enrico Dueñas; Jairo Enríquez (Dennis Pineda, m.46) y Joaquín Rivas (Amado Moreno, m.69).

Seleccionador: Hugo Pérez.

Árbitro: El hondureño Said Martínez: Amonestó a los salvadoreños Pineda y Domínguez; y al costarricense Boges. Expulsó al salvadoreño Orellana al minuto 85.

Goles: 0-1, m.12: Jairo Enríquez. 1-1, m.52: Bryan Ruiz. 2-1, m.58: Celso Borges (p).

Incidencias: Partido por la quinta jornada del octogonal final de la Concacaf rumbo al Mundial de Catar 2022, disputado en el Estadio Nacional de San José ante unos 5.000 aficionados, aforo máximo permitido ante la pandemia de la covid-19.