Una mujer muerta y al menos 14 heridos deja un tiroteo en un bar en EE.UU.

Washington, 10 oct (EFE).- Una mujer murió y al menos 14 personas más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido en la madrugada de este domingo en un bar en la ciudad de Saint Paul, la capital de Minesota (EE.UU.), informó la Policía local.

El Departamento de Policía de Saint Paul indicó en un comunicado que hasta el momento no hay detenidos por este hecho, cuyas causas y autores son motivo de investigación.

Según la Policía, sus unidades acudieron poco después de la medianoche a un concurrido bar de la ciudad, donde encontraron una "escena caótica" con 15 personas heridas de bala.

Una de ellas, una de mujer de unos 20 años cuya identidad no fue revelada de inmediato, falleció en el lugar, mientras que otras 14 personas fueron trasladadas a hospitales de la zona para ser atendidas.

La Policía indicó que se espera que todos los lesionados "sobrevivan".

El jefe de la Policía de esa localidad, Todd Axtell, indicó que las personas que departían en el bar, "en un instante, se encontraron atrapadas en una situación infernal".

"No nos detendremos hasta encontrar a los responsables de esta locura", agregó Axtell.

Las informaciones preliminares indican que había "varios" atacantes con armas de fuego.

El comunicado señaló que el motivo del tiroteo "aún no se ha determinado".

Con la muerte de la mujer se elevaron a 32 los homicidios ocurridos en esa ciudad en lo que va del año, agregó la Policía.