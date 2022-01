Tenis.-AMP.- Tenis/Indian Wells.- Bautista y Badosa, únicos supervivientes españoles de la jornada en Indian Wells

Muguruza, Sorribes, Carballés, Davidovich y Taberner se despiden a las primeras de cambio



MADRID, 10 (EUROPA PRESS)



Los tenistas Roberto Bautista y Paula Badosa han sido los únicos españoles que han logrado avanzar de ronda esta jornada en el torneo de Indian Wells, séptimo Masters 1.000 y WTA 1.000 de la temporada, mientras que Garbiñe Muguruza, Sara Sorribes, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich y Carlos Taberner han quedado eliminados.



Bautista tuvo que emplearse a fondo para derrotar al argentino Guido Pella (7-5, 6-3), que dispuso de un 5-4 con saque para ganar el primer set. El castellonense ganó los tres siguientes juegos para adelantarse en la contienda. Ya en la segunda manga, el número 19 del mundo firmó dos roturas que le valen para citarse en segunda ronda con el británico Cameron Norrie.



Solo él sobrevivió en un cuadro masculino en el que se despidieron Roberto Carballés, Alejandro Davidovich y Carlos Taberner. El tinerfeño cayó con rotundidad ante el noruego Casper Ruud (6-1, 6-2), mientras que el malagueño cedió ante el sudafricano Lloyd Harris (6-3, 6-3) y el valenciano lo hizo ante el ruso Andrey Rublev (6-3, 6-4), número cinco del mundo.



En el cuadro femenino, Paula Badosa fue la única capaz de avanzar a la tercera ronda del certamen norteamericano después de ganar a la ucraniana Dayana Yastremska (6-4, 2-6, 6-2), mientras que Garbiñe Muguruza y Sara Sorribes dijeron adiós tras perder en esta segunda ronda a manos de la australiana Ajla Tomljanovic (6-3, 1-6, 6-3) y de la rusa Anna Kalínskaya (6-3, 4-6, 6-2), respectivamente, ambas en tres sets y en dos largos partidos.



Badosa, actual número 27 del mundo, respondió al 3-1 de salida de su rival para enlazar cuatro juegos ganados que le permitieron llevarse el parcial inaugural. A pesar de romper en el primer juego de la segunda manga, la barcelonesa vio cómo Yastremska la neutralizaba con tres roturas para empatar el choque.



Así, todo tuvo que decidirse en un tercer set en el que Badosa estuvo intratable para llevar el encuentro al 5-1. Aunque desaprovechó dos bolas de partido en el penúltimo juego, no falló con su saque para llevarse el triunfo. Ahora, se citará en la siguiente ronda con la estadounidense Cori Gauff, número 19 del ranking WTA.



Por su parte, Muguruza, que llegaba a Indian Wells en plena forma tras conquistar el torneo de Chicago, no estuvo a la altura y despidió todas las opciones de conquistar un torneo que se le resiste. Exenta en primera ronda, ni su reciente éxito en Estados Unidos le otorgó la confianza necesario para superar el debut.



La australiana, número 47 del ranking WTA, estuvo especialmente acertada al resto y pudo quebrar en dos ocasiones el saque de Muguruza para poner de su lado el partido. Sin embargo, Muguruza arrasó en el segundo set con un 6-1 y una contundencia que anunciaba su presencia en segunda ronda.



Pero no fue así. La quinta cabeza de serie del torneo californiano pagó muy cara su fragilidad en el servicio, que la condenó cuando más lo necesitaba. Muguruza perdió su saque a las primeras de cambio y a su vez el control del partido. Tomljanovic se creció y reaccionó a tiempo cuando la española equilibró fuerzas en el sexto juego. Arrebató su saque 'ipso facto' y cerró en el noveno con el definitivo 6-3.



Por su parte, Sara Sorribes tampoco pudo superar el estreno en la segunda ronda -estaba exenta en la primera- después de ceder ante Kalínskaya en un duelo que se alargó hasta las 2 horas y 44 minutos. La castellonense pareció renacer en el segundo set, donde levantó un 4-1 en contra para forzar el tercero y definitivo.



Pero fue entonces cuando la vigésimo octava favorita en Indian Wells no encontró la tecla y volvió a cometer errores muy temprano con su servicio. En el primer saque a su favor cayó a las garras de la rusa, que sentenció su pase a la tercera ronda en el octavo juego con un 6-3, confirmando otra rotura.