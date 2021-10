Sainz: "Las dos últimas carreras han sido muy buenas; a seguir así"

EFE/EPA/SEDAT SUNA

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El español Carlos Sainz (Ferrari), elegido 'Piloto del Día' tras protagonizar la remontada de la jornada en el Gran Premio de Turquía, el decimosexto del Mundial de Fórmula Uno, que acabó octavo tras arrancar decimonoveno, declaró en el Istanbul Park que sus "dos últimas carreras han sido muy buenas" y que ahora hay que "seguir así".

"No es un día para lamentarse, porque la mayoría de las cosas de la jornada han sido positivas", indicó Sainz, de 27 años, al que una lenta parada en boxes impidió avanzar aún más en el circuito situado en la parte asiática de las afueras de Estambul, donde mantuvo la sexta plaza del Mundial, que ocupa con 116,5 unidades, medio punto más que su compañero Charles Leclerc, que este domingo acabó cuarto.

"El 'pit stop' fue lento, pero no merece la pena lamentarse. Ha sido una carrera en a que hemos ido al ataque desde el principio", indicó, en declaraciones al canal de televisión Dazn, Sainz, protagonista de numerosos adelantamientos y que completó otra sensacional actuación, dos semanas después de acabar tercero en Rusia, donde firmó su tercer podio del año, el quinto desde que pilota en la F1.

"No nos regalaron ningún adelantamiento", precisó el piloto madrileño. "Y en las últimas diez vueltas era de los más rápidos, sino el que más", añadió el hijo del doble campeón mundial de rallys español de idéntico nombre, asimismo triple ganador del Rally Dakar, que bromeó acerca de ser elegido 'Piloto del Día'. "¿Ya era hora, no?", comentó, entre risas.

El español de Ferrari estuvo a punto de conseguir también la vuelta rápida en carrera, que le 'birló' en el último giro el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), ganador de la carrera.

"El Mercedes iba muy rápido, tienen mucha potencia. Y al final, al ver ahí a (Pierre) Gasly (francés, de Alpha Tauri) sí que me acordé algo de esos segundos perdidos en el 'pit stop'. Pero el día ha sido bueno", indicó Carlos, que ahora afrontará con su motor nuevo las últimas seis carreras del año: los Grandes Premios de Estados Unidos, México, Brasil, Catar, Arabia Saudí y Abu Dabi.

"Está bien tener un motor fresco de aquí a finales de año", se congratuló Sainz. "Llevamos las dos últimas carreras muy buenas. A seguir así", apuntó el español de Ferrari después de acabar octavo en el Istanbul Park.