Presidente Bolsonaro no puede ingresar a estadio del Santos por no estar vacunado contra el COVID-19

SAO PAULO, 10 oct (Reuters) - El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el domingo que no se le permitió asistir al partido del Brasileirao entre Santos y Gremio porque el club local no permite la entrada al estadio de aficionados no vacunados.

El partido fue el primero de Santos con espectadores desde el inicio de la pandemia del COVID-19, pero el club insistió en que solo permitiría la entrada de personas vacunadas o que tuvieran una prueba de PCR negativa.

"Quería ver el partido de Santos y me dijeron que hay que vacunarse", dijo Bolsonaro en un video publicado en el sitio web del portal de noticias Metropoles. "¿Por qué?".

Bolsonaro, que se ha negado a vacunarse y alentó a otros a seguir su ejemplo, afirmó que tenía anticuerpos porque ya había contraído COVID-19.

Un portavoz del Santos dijo que el equipo del presidente no se había acercado al club y que todos los hinchas deben cumplir con las regulaciones sanitarias del país.

Más de 600.000 personas han muerto por COVID-19 en Brasil. (Reporte de Andrew Downie. Editado en español por Javier Leira)