Paqui, amiga de Isabel Pantoja, sale de Cantora

MADRID, 10 (CHANCE)



Según contó Terelu Campos este sábado en el programa 'Viva la vida', en la tarde de ayer se estaba llevando a cabo una misa funeraria en Cantora por el fallecimiento de Doña Ana hace una semana. Una noticia que nos sorprendía porque, según explicaba la colaboradora, contaba con la presencia de Anabel e Isa Pantoja, pero no con la de Kiko Rivera, que como todos ya sabemos porque lo ha pregonado, está arreglando las diferencias con su madre.



Las cámaras de Europa Press Reportajes fueron testigos de otra presencia en Cantora y no precisamente nadie familiar. Se trata de Paqui, gran amiga de Isabel Pantoja y una de las personas que a lo largo de estos años ha estado al lado de la artista sin ningún interés público.



La amiga de Isabel y Agustín Pantoja no ha querido hacer declaraciones al respecto y la hemos visto saliendo de Cantora entrada la madrugada. Tal y como han contado muchos colaboradores en televisión, la tonadillera no está pasando por su mejor momento y resulta muy chocante el estado físico en el que se encuentra, por eso, ahora necesita el calor de los suyos.