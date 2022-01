Panamá.- Sánchez dice que los que "pontifican" con las bajadas de impuestos "aparecen en los Papeles de Panamá y de Pandora"

04-09-2021 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, interviene en un acto del PSOE en Jaén. EUROPA ESPAÑA EUROPA POLÍTICA ESPAÑA ANDALUCÍA PSOE-A



Pide a la derecha que "trabaje y reme en la misa dirección" que el Gobierno y reafirma su compromiso de descentralizar instituciones del Estado



PONFERRADA (LEÓN), 10 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que aquellos que "pontifican" con los recortes en el Estado de Bienestar y con las bajadas de impuestos "son aquellos que se llevan el dinero a Suiza o aparecen en los Papeles de Panamá y en los de Pandora".



"Todos los que dicen que van a bajar los impuestos pero van a mantener el Estado de Bienestar, sabéis lo que ocurre, que o mienten o esconden un recorte de los servicios públicos que hoy son más necesarios que nunca", ha asegurado Sánchez.



Así lo ha manifestado este domingo el presidente del Gobierno durante su intervención en un acto del PSOE en Ponferrada (León), donde ha resaltado que hay que "elegir entre plantear una política útil a la ciudadanía o una política del insulto en la que están otros".



"Desde el PSOE lo tenemos muy claro, optamos por avanzar, no vamos a perder ni un minuto en la parálisis, confrontación y bloqueo en el que están sometidos algunos. No vamos a perder ni un minuto en ello, tenemos mucho que hacer", ha sentenciado.



El líder socialista ha afirmado que el Gobierno "cumple con lo que se compromete" y ha pedido a la oposición que "se una, trabaje y reme en la misa dirección" que el Ejecutivo para "hacer avanzar a España". "Cuanto más unidos estemos mejor será el futuro de España", ha precisado.



En concreto, ha explicado que cuando el Gobierno asume ese compromiso presenta la Ley Estatal de Vivienda y la renta de emancipación o revaloriza las pensiones de los jubilados. "Escuchamos a algunos partidos que dicen que no van a hacer nada en vivienda, que es sinónimo de derrota. No vamos a resignarnos, nos comprometemos a que la gente joven tenga capacidad de poder adquirir una vivienda", ha indicado.



"SALVAMOS CASI MEDIO MILLÓN DE VIDAS EN ESPAÑA"



Durante su intervención, Sánchez ha presumido de haber aprobado el estado de alarma en marzo de 2020 para frenar la transmisión de la Covid-19, la que fue su "decisión más difícil". "La tomamos y salvamos casi medio millón de vidas en España", ha afirmado.



"Nunca un político se puede imaginar decirle a la ciudadanía que se tiene que quedar en casa para proteger vidas. Nosotros somos un proyecto político que representa avanzar en derechos y libertades, por tanto la contradicción que surge al decirle a la ciudadanía que se encierre te lleva a decisiones tan difíciles", ha manifestado.



El presidente del Ejecutivo también se ha mostrado orgulloso de pertenecer a un país "ejemplo de vacunación y de recuperación económica". "Lideramos la vacunación, recibimos un duro golpe en marzo de 2020 y hoy somos ejemplo de compromiso social en la lucha contra la Covid-19", ha celebrado.



Igualmente, Sánchez ha dicho que está orgulloso de que la pandemia no haya servido para paralizar algunas de las reformas que tenían que hacer, tras "seis años de Gobierno que prácticamente no se hacía nada". Así, ha destacado que su Gobierno ha cumplido con los compromisos de vacunación, de proteger a los trabajadores, de crear empleo, subir el salario mínimo interprofesional, revalorizar las pensiones conforme al IPC, aprobar la Ley de Eutanasia, lograr los Fondos Europeos o destinar más recursos al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.



"De este túnel no podemos salir por donde entramos, la solución es salir hacia adelante, por eso decimos avanzar y proponemos salir todos juntos. No podemos salir de esta crisis por donde entramos, tenemos que aprender lecciones que nos ha dejado esta crisis, necesitamos un Estado de Bienestar fuerte", ha insistido.



En referencia a los Presupuestos Generales para el 2022, Sánchez ha hecho hincapié en que implican "la mayor inversión social de la historia de la democracia: "Es lo necesario si queremos avanzar en nuestro país".



Precisamente, ha hecho referencia a una inversión "récord" en becas, para que la gente joven tenga las oportunidades con independencia de los recursos económicos que tenga su familia. Además, ha mencionado que proponen una medida extraordinaria, una renta de emancipación para los jóvenes de 250 euros mensuales durante dos años.



"A algunos esto no les gusta, ni la Ley Estatal de Vivienda. Con esto queremos convertir un problema, la vivienda, en el derecho que está reconocido en la Constitución", ha apostillado el líder socialista.



El secretario general del PSOE también ha reafirmado su compromiso por la descentralización algunas instituciones del Estado. Así, ha anunciado que van a reactivar la Ciudad de la Energía (CIUDEN) en Ponferrada, convirtiéndolo en un centro de innovación vinculado con el medio rural, y que en Zamora van a llevar una partida de 20 millones de euros rehabilitar el cuartel de Monte la Reina.



"Creo que es de justicia que entre todos los territorios abramos un debate sereno, leal, pero también honesto de la necesidad de que muchas de las instituciones públicas salgan de la capital de España. Me parece un debate sano y necesario", ha subrayado.



Por último, Sánchez ha destacado que el 40 Congreso del PSOE "será un momento para reivindicar desde la unidad el pasado, presente y futuro de esta organización". "Hoy el PSOE, gracias a la militancia, es la primera fuerza política del país y estamos gobernando", ha concluido.