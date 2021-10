Oyarzábal: "Los que hemos jugado al fútbol sabemos que es fuera de juego"

EFE/EPA/MATTEO BAZZI

Redacción deportes, 10 oct (EFE).- El atacante de la selección española Mikel Oyarzábal se mostró orgulloso del nivel ofrecido en la Liga de Naciones y lamentó la derrota contra Francia en la final, decidida por una acción que considera "en claro fuera de juego".

"Todos los que hemos jugado al fútbol sabemos que es fuera de juego. El que ha puesto esta norma es porque no ha jugado al fútbol. El árbitro dice que tiene Eric intención de jugarlo. Es algo que habría que cambiar. Más allá de eso dar la enhorabuena a Francia. Este es el camino", explicó en Televisión Española el jugador de la Real Sociedad.

Oyarzábal subrayó el buen nivel ofrecido por España. "Hemos hecho un buen partido y en dos detalles, dos chispazos se nos ha ido el partido. El equipo tuvo luego oportunidades, la mano de Lloris pero hay que estar orgullosos por lo que hemos hecho", dijo.

El jugador de la Real Sociedad es un fijo para Luis Enrique. "No sé si me lo he ganado o no pero cada vez que vengo intento hacer lo mejor que puedo y en el club también para tener méritos para la selección", concluyó.