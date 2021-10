¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de Daniella Alvarez que están causando furor en Instagram!

Daniella Alvarez (@danielaalvareztv) publicó en las últimas horas varias imágenes que causaron gran furor en redes. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 1.394.137 de interacciones entre sus aficionados.

Los posts más populares son:





Contigo ❤️❤️❤️❤️ 💫





My valentine❤️





Que GANAS de compartir estos momentos con ustedes! El año pasado les conté que según mis exámenes médicos no había actividad neurológica y que no podría volver a mover mi pie. Aún así, decidí continuar con mis terapias sin importar el pronóstico, porque para mi sólo Dios y mi voluntad de avanzar podrían determinar el resultado. Así que no ha habido un día en que no haga algo por mi pie. Gracias @benying.szetu porque han sido tus terapias las que me han llevado a conseguirlo, porque nunca perdiste la esperanza aún cuando nada se movía! Gracias @kmyescuderoft por el amor con el que has trabajado para conseguir estos resultados. Gracias @rocolcorp por traer a mi casa la máquina #Indiba que me ha ayudado TANTO en el proceso. A mi entrenador @aldanatrainer, @felipe.daza.md y @clubbodytech porque el ejercicio físico me ayuda a activas mis nervios y sobre todas las cosas GRACIAS DIOSITO, porque me llenas de fuerzas y ánimo para nunca desfallecer en el intento 🙌🏼❤️! Hoy ya estoy moviendo mi pie en todas las direcciones, aún me falta fuerza pero ahí voy. Les comparto estos Videos a ustedes que siempre me han acompañado con tanto amor en el proceso y vean mis logros. En el primer video pueden ver mi movimiento lateral que fue el primero que recuperé, en el segundo video se ve el movimiento hacia abajo (plantiflexión) que es el que más con fuerza tengo y el último, movimiento hacia arriba que aún me cuesta mucho trabajo pero ya empecé a mover los deditos. Ahí vamos 🙌🏼🙏❤️





Hoy HERMANO celebro tu vida con el corazón hinchado de felicidad! Le doy inmensas gracias a Dios por darme el privilegio de ser tu hermana porque mi vida no hubiera sido la misma sin ti! Gracias por ser la mejor compañía y por tu amor infinito. Quienes te conocemos sabemos el líder que eres y ha sido tú fuerza, tu motivación y credibilidad en mi lo que me ha empujado para levantarme en este momento de mi vida. Gracias por tanto!!! Te amo @rickialvarezv ❤️ feliz cumpleaños y que Dios nos permita que sean muchos más juntos!!





Y EMPEZAMOS!! @nuestrabellezalatina Hoy antes de que el show arrancara me decía a misma: WOW, no me lo creo, un regalo más de Dios para mi, un premio que representa mi fe, mi fidelidad y confianza en Él. Después de TODO, SI SE PUEDE ❤️🙏 Gracias Dios, Gracias vida, Gracias a todos ustedes que siempre me apoyan y me acompañan en cada paso que doy 🤗. Gracias @univision por ver en mi una jueza representante de la belleza 360, esa que va más allá de lo que podemos ver. 🙌🏼 Makeup @geraldstylist #styling @irmastyle Mi vestido @michaelcostello 💓

Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988. Es hija de Gustavo Álvarez y Zandra Vásquez. Tiene dos hermanos, Andrea y Ricardo. Es Comunicadora Social y Periodista de la Universidad del Norte de Barranquilla.

Participó en el Concurso Nacional de Belleza de Colombia 2011 en representación del departamento de Atlántico, celebrado en Cartagena de Indias, donde fue coronada la noche del 14 de noviembre de 2011, tras obtener la más alta calificación 9.6 en desfile en traje de gala.

Daniella Álvarez también participó en representación de Colombia para la sexagésima primera versión del concurso Miss Universo que se celebró el 19 de diciembre de 2012, en Las Vegas.

Desde julio del 2013 la periodista hizo parte del grupo de presentadoras de Estilo RCN, después de finalizar Estilo en agosto del 2016 fue presentadora de la W Radio de Caracol Radio, en el 2017 hizo parte del grupo de presentadores del noticiero CM& y recientemente en el año 2019 presentó el reality Desafío 2019: Súper Regiones de Caracol Televisión.