Neymar:"Catar es mi último Mundial, no sé si tengo fuerza mental para seguir"

Neymar Jr, delantero de Brasil, observa el pasado viernes desde el banco el partido contra Venezuela por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar 2022, en el Estadio Olímpico de la UCV en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez

Madrid, 10 oct (EFE).- Neymar Júnior, futbolista brasileño del París Saint-Germain, aseguró este domingo en una entrevista concedida al portal Goal.com que el Mundial de Catar 2022 será el último que dispute porque después no sabe si tendrá la "fuerza mental" para "lidiar más" con el fútbol.

Si Neymar cumple con su predicción, podría abandonar el fútbol con 30 años tras jugar en el invierno de 2022 el Mundial de Catar, que sería el tercero de su carrera tras los que disputó en Brasil 2014 (fue cuarto) y en Rusia 2018 (alcanzó los octavos de final).

"Pienso que Catar 2022 es mi último Mundial porque no sé si tengo la fuerza mental para lidiar más con el fútbol. Lo haré todo para llegar bien, para ganar con mi país, para realizar el sueño que he tenido desde niño y espero poder conseguirlo", destacó en el avance de una entrevista que se emitirá completa en DAZN.