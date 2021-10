Murray vence al español Alcaraz y avanza a la siguiente ronda en Indian Wells

EFE/EPA/RAY ACEVEDO

Los Ángeles (EE.UU.), 10 oct (EFE).- El tenista escocés Andy Murray derrotó este domingo al joven tenista español Carlos Alcaraz en un duro y emocionante partido de 3 horas y 4 minutos en Indian Wells.

Murray, de 34 años y ganador de tres Grand Slam, se impuso a Alcaraz, de 18 años, por 5-7, 6-3 y 6-2 en un encuentro correspondiente a la segunda ronda que se jugó al mediodía bajo el implacable sol del desierto californiano.

Con esta derrota, el español se despide a las primeras de cambio de Indian Wells ya que no tuvo que disputar la primera ronda.

Murray se medirá en el siguiente cruce al ganador del enfrentamiento entre el alemán Alexander Zverev, que ocupa el cuarto puesto en el ránking mundial, y el estadounidense Jenson Brooksby.

Alcaraz es uno de los nombres de moda en el circuito masculino tras causar sensación en el Abierto de Estados Unidos, donde alcanzó los cuartos de final.

Eso le llevó a escalar hasta el puesto 38 del ránking de la ATP.

Pese a que Murray se encuentra lejos de su mejor nivel por culpa de las lesiones en los últimos años -recibió una invitación de la organización para disputar Indian Wells y actualmente ocupa el puesto número 121 del mundo-, Alcaraz tenía un muy difícil rival para su primer partido en las pistas del Indian Wells Tennis Garden.

El comienzo no fue plácido para el murciano.

Alcaraz perdió el servicio en su primer turno de saque y llegó a estar contra las cuerdas con 0-3 y 0-40 para Murray.

Con garra y serenidad al mismo tiempo, Alcaraz se repuso, logró igualar el encuentro, salvó una bola de set de su rival con 4-5, y rompió el servicio a Murray con un gran revés cruzado para el 6-5 a su favor.

El español culminó la remontada en el juego siguiente para llevarse el primer set por 7-5 después de una hora y 7 minutos de juego.

Murray no dio el encuentro por perdido y se recuperó de forma admirable para anotarse el segundo set por 6-3.

En el set definitivo, Alcaraz empezó perdiendo el servicio y no pudo romper el de Murray tras un juego interminable y con numerosas alternativas que duró casi un cuarto de hora.

El español trató durante todo el duelo de castigar con dejadas la movilidad de Murray, pero el escocés lució un muy buen tono físico tras los percances que ha sufrido en los últimos años.

Alcaraz no perdió la fe y se dejó la piel en todo momento, hasta el punto de que, con 1-4 en contra en el tercer set, se hizo una pequeña herida con sangre en el pie que le llevó a ser atendido por los servicios médicos.

Pese a ello, Murray ya iba disparado a por la victoria y acabó con los brazos en alto tras la volea que le dio el triunfo.